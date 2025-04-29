ПриватБанк дал украинцам время до 15 мая: дальше платить нужно будет в два раза больше
Чтобы выгодно перевести деньги за границу украинцам нужна только карта ПриватБанка и приложение Приват24.
Клиенты ПриватБанка, проживающие в Украине, смогут воспользоваться уникальным предложением от банка. Оно будет действовать для всех держателей карт государственного банка, пользующихся сервисом Приват24. Клиентам будет предоставлена возможность вдвое сэкономить на переводах за границу. Однако такая акция будет действовать недолго – до 15 мая.
Как будет действовать скидка на переводы?
Согласно заявлению члена правления Привата Дмитрия Мусиенко, украинские пользователи Приват24 в течение следующих двух недель смогут переводить средства за границу на льготных условиях. Если раньше за такой перевод с клиента банка взималось 2% от общей суммы переведенных средств, то до 15 мая банк будет брать комиссию лишь в размере 1%. При этом минимальная сумма комиссии в 50 грн, которая действовала до этого уникального предложения, останется в силе.
Что это значит для клиентов? Владельцы карт Привата, отправляющие за границу немалые суммы, смогут существенно сэкономить. Ведь до 15 мая банк будет брать вдвое меньшую комиссию. Если речь идет, например, о 10 000 грн, то вместо 200 грн Приват заберет себе только 100 грн. Довольно ощутимая разница. Что уж говорить о больших суммах.
Как перевести средства на льготных условиях?
Чтобы перевести деньги за границу со вдвое меньшей комиссией в размере 1%, клиентам банка нужно будет выполнить следующие шаги:
- Зайти в приложение Приват24 или его веб-версию.
- Выбрать карту, с которой будет произведен перевод.
- Ввести в специальное поле реквизиты получателя средств за границей.
- Указать сумму перевода.
- Подтвердить проведение операции.
В ПриватБанке также отметили, что осуществить перевод за границу украинцы могут только со своей валютной карты (долларовой или евровой). Если у клиента нет такой карты, ее можно оформить в цифровом формате. Это также делается в Приват24 за несколько кликов и занимает меньше минуты времени.