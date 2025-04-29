ПриватБанк дал украинцам время до 15 мая: дальше платить нужно будет в два раза больше

Клиенты ПриватБанка, проживающие в Украине, смогут воспользоваться уникальным предложением от банка. Оно будет действовать для всех держателей карт государственного банка, пользующихся сервисом Приват24. Клиентам будет предоставлена ​​возможность вдвое сэкономить на переводах за границу. Однако такая акция будет действовать недолго – до 15 мая.

Как будет действовать скидка на переводы?

Согласно заявлению члена правления Привата Дмитрия Мусиенко, украинские пользователи Приват24 в течение следующих двух недель смогут переводить средства за границу на льготных условиях. Если раньше за такой перевод с клиента банка взималось 2% от общей суммы переведенных средств, то до 15 мая банк будет брать комиссию лишь в размере 1%. При этом минимальная сумма комиссии в 50 грн, которая действовала до этого уникального предложения, останется в силе.

Что это значит для клиентов? Владельцы карт Привата, отправляющие за границу немалые суммы, смогут существенно сэкономить. Ведь до 15 мая банк будет брать вдвое меньшую комиссию. Если речь идет, например, о 10 000 грн, то вместо 200 грн Приват заберет себе только 100 грн. Довольно ощутимая разница. Что уж говорить о больших суммах.

Как перевести средства на льготных условиях?

Чтобы перевести деньги за границу со вдвое меньшей комиссией в размере 1%, клиентам банка нужно будет выполнить следующие шаги:

Зайти в приложение Приват24 или его веб-версию. Выбрать карту, с которой будет произведен перевод. Ввести в специальное поле реквизиты получателя средств за границей. Указать сумму перевода. Подтвердить проведение операции.

В ПриватБанке также отметили, что осуществить перевод за границу украинцы могут только со своей валютной карты (долларовой или евровой). Если у клиента нет такой карты, ее можно оформить в цифровом формате. Это также делается в Приват24 за несколько кликов и занимает меньше минуты времени.