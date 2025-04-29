ПриватБанк дав українцям час до 15 травня: далі платити доведеться вдвічі більше

03Клієнти ПриватБанку, що проживають в Україні, зможуть скористатися унікальною пропозицією від банку. Вона буде діяти для усіх власників карток державного банку, що користуються сервісом Приват24. Клієнтам буде надано можливість вдвічі зекономити на переказах за кордон. Проте така акція діятиме недовго – лише до 15 травня.

Як буде діяти знижка на перекази?

Згідно із заявою члена правління Привату Дмитра Мусієнка, українські користувачі Приват24 протягом наступних понад двох тижнів зможуть надсилати кошти за кордон на пільгових умовах. Якщо раніше за такий переказ з клієнта банку стягували 2% від загальної суми надісланих коштів, то до 15 травня банк братиме комісію лише в розмірі 1%. При цьому мінімальна сума комісії у 50 грн, яка діяла до запровадження цієї унікальної пропозиції, залишиться в силі.

Що це означатиме для клієнтів? Власники карток Привату, що надсилають за кордон чималі суми, зможуть суттєво зекономити. Адже до 15 травня банк братиме удвічі меншу комісію. Якщо мова йде наприклад про 10 000 грн, то замість 200 грн Приват забере собі лише 100 грн. Доволі відчутна різниця. Що вже казати про більші суми.

Як переказати кошти на пільгових умовах?

Щоб надіслати гроші за кордон з удвічі меншою комісією в розмірі 1%, клієнтам банку потрібно буде виконати такі кроки:

Зайти у додаток Приват24 або його веб-версію. Обрати карту, з якої буде здійснено переказ. Ввести у відповідному полі реквізити отримувача коштів за кордоном. Зазначити суму переказу. Підтвердити здійснення операції.

У ПриватБанку також зазначили, що здійснити переказ за кордон українці можуть лише зі своєї валютної карти (доларової чи єврової). Якщо такої карти у клієнта немає, її можна оформити у цифровому форматі. Це також робиться у Приват24 за кілька кліків і займає менше хвилини часу.