Важное сообщение для клиентов Новой почты: компания пересмотрела тарифы

Почтовый оператор «Новая почта» обновил тарифы на международную доставку, введя важные изменения, касающиеся расчета стоимости посылок. Теперь для отправлений определенных габаритов стоимость будет рассчитываться по фактическому весу, а не по объемному, как было раньше.

Как изменился расчет стоимости международных посылок

Главное изменение заключается в переходе на расчет по фактическому весу для посылок, длина которых не превышает 120 см, а сумма сторон – 150 см. Ранее стоимость часто определялась по объемному весу, что делало дорогую доставку больших, но легких вещей.

Примеры удешевления доставки после изменений:

Шляпа (объемная, но легкая): ~370 грн вместо ~600 грн.

Обувь (0.85 кг): ~550 грн вместо ~850 грн.

Теннисная ракетка (0.27 кг): ~520 грн вместо ~850 грн.

Посуда (5.35 кг): ~1225 грн вместо ~2500 грн.

Мягкий медведь (3.15 кг): ~1115 грн вместо ~1500 грн.

Также введена более детальная тарификация для мелких отправлений по фактическому весу: теперь есть отдельные тарифы для веса 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и 1 кг, вместо одной цены для всех посылок до определенной весовой категории.

Новые тарифы для популярных стран и детали расчета

Новые тарифы действуют для разных стран. Например, для отправлений в Польшу весом до 0,1 кг стоимость составляет 330 грн, до 0,5 кг – 370 грн, до 1 кг – 400 грн, а за каждый следующий килограмм нужно доплачивать 20 грн.

Для отправлений в США стоимость для веса до 0,1 кг – 350 грн, до 0,5 кг – 600 грн, до 1 кг – 900 грн, а за каждый последующий килограмм – 280 грн. В Канаду тарифы похожи, но начинаются от 450 грн за 0,1 кг.

Для европейских стран, таких как Чехия, Литва, Германия, Словакия, тарифы для мелких отправлений стартуют от 480 грн за 0,1 кг, а за каждый последующий килограмм – 45 грн. В Италию, Латвию, Францию, Великобританию и Испанию тарифы выше.

Важно: для отправлений, превышающих указанные габариты (длина > 120 см или сумма сторон > 150 см), стоимость определяется по большему значению фактического или объемного веса. В тарифах в США и Канаду учтена адресная доставка, для других стран – доставка между отделениями.