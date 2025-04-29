Важливе повідомлення для клієнтів Нової пошти: компанія переглянула тарифи

Поштовий оператор “Нова пошта” оновив тарифи на міжнародну доставку, запровадивши важливі зміни, що стосуються розрахунку вартості посилок. Тепер для відправлень певних габаритів вартість розраховуватиметься за фактичною вагою, а не за об’ємною, як було раніше.

Як змінився розрахунок вартості міжнародних посилок

Головна зміна полягає у переході на розрахунок за фактичною вагою для посилок, довжина яких не перевищує 120 см, а сума сторін – 150 см. Раніше вартість часто визначалася за об’ємною вагою, що робило дорогу доставку великих, але легких речей.

Приклади здешевлення доставки після змін:

Капелюх (об’ємний, але легкий): ~370 грн замість ~600 грн.

Взуття (0.85 кг): ~550 грн замість ~850 грн.

Тенісна ракетка (0.27 кг): ~520 грн замість ~850 грн.

Посуд (5.35 кг): ~1225 грн замість ~2500 грн.

М’який ведмідь (3.15 кг): ~1115 грн замість ~1500 грн.

Також запроваджено більш детальну тарифікацію для дрібних відправлень за фактичною вагою: тепер є окремі тарифи для ваги 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг та 1 кг, замість однієї ціни для всіх посилок до певної вагової категорії.

Нові тарифи для популярних країн та деталі розрахунку

Нові тарифи діють для різних країн. Наприклад, для відправлень до Польщі вагою до 0,1 кг вартість становить 330 грн, до 0,5 кг – 370 грн, до 1 кг – 400 грн, а за кожний наступний кілограм потрібно доплачувати 20 грн.

Для відправлень до США вартість для ваги до 0,1 кг – 350 грн, до 0,5 кг – 600 грн, до 1 кг – 900 грн, а за кожен наступний кілограм – 280 грн. До Канади тарифи схожі, але починаються від 450 грн за 0,1 кг.

Для європейських країн, таких як Чехія, Литва, Німеччина, Словаччина, тарифи для дрібних відправлень стартують від 480 грн за 0,1 кг, а за кожен наступний кілограм – 45 грн. До Італії, Латвії, Франції, Великобританії та Іспанії тарифи вищі.

Важливо: для відправлень, що перевищують зазначені габарити (довжина > 120 см або сума сторін > 150 см), вартість визначається за більшим значенням фактичної або об’ємної ваги. У тарифах до США та Канади врахована адресна доставка, для інших країн – доставка між відділеннями.