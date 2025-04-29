Украинским переселенцам сообщили о важных изменениях: какие новые правила ввели для ВПЛ

В Украине начали менять некоторые правила для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Они касаются преимущественно процедур получения статуса переселенца и его подтверждения, а также регистрации переселенцев по месту временного проживания. Часть нововведений уже успели воплотить в жизнь, другие же планируют реализовать с 1 июля 2025 года.

Что изменилось для ВПЛ?

Среди новшеств, которые коснулись или еще коснутся внутренне перемещенных лиц в Украине, можно выделить следующие:

1. Подача заявлений через приложение «Дия»

К заявлениям, которые можно подать через «Дия», добавились заявление об изменении адреса проживания, о выезде за границу, возвращении домой, а также об отказе от статуса ВПЛ. Теперь желающим подать хотя бы одно из этих заявлений не придется лично обращаться в ЦПАУ. Достаточно будет просто зайти в приложение «Дия» и сделать это в несколько кликов.

2. Смена места жительства в связи с лечением

Переселенец, который более 15 дней лечится не в том городе, где зарегистрирован, должен в срок до 60 дней зарегистрироваться по новому адресу. В противном случае он может утратить статус ВПЛ, а с ним и соответствующие выплаты, а также другие льготы.

3. Присвоение статуса ВПЛ военным

Военнослужащие теперь имеют право на получение статуса ВПЛ, если еще до вступления на военную службу они проживали во временно оккупированных населенных пунктах или потеряли дом из-за войны.

4. Утрата статуса ВПЛ

Статус ВПЛ может быть отменен, если переселенец указал неверный адрес или без уважительной причины уехал за границу более чем на 90 дней. Когда Министерство финансов об этом узнает, переселенец сразу же лишится своего статуса и причитающихся ему выплат.

Однако статус ВПЛ можно будет восстановить с помощью приложения «Дия» или обратившись в ЦПАУ. Нужно будет только подать электронное или физическое заявление с просьбой о возвращении статуса внутренне перемещенного лица.