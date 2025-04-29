Українським переселенцям повідомили про важливі зміни: які нові правила запровадили для ВПО

В Україні почали змінювати деякі правила для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Вони стосуються переважно процедури отримання статусу переселенця та його підтвердження, а також реєстрації переселенців за місцем тимчасового проживання. Частина нововведень вже встигли втілити в життя, інші ж – планують реалізувати з 1 липня 2025 року.

Що змінилося для ВПО?

Серед нововведень, що торкнулися або ще торкнуться внутрішньо переміщених осіб в Україні, можна виокремити наступні:

1. Подача заяв через застосунок «Дія»

До заяв, які можна подати через «Дія», додалися заява про зміну адреси проживання, про виїзд за кордон, повернення додому, а також про відмову від статусу ВПО. Тепер бажаючим подати бодай одну з цих заяв не доведеться особисто звертатися до ЦНАПу. Достатньо буде просто зайти у застосунок «Дія» та зробити це у кілька кліків.

2. Зміна місця проживання у зв’язку з лікуванням.

Переселенець, що більше 15 днів лікується не в тому місті, в якому зареєстрований, повинен у строк до 60 днів зареєструватися за новою адресою. В іншому випадку він може втратити статус ВПО, а з ним і відповідні виплати та інші пільги.

3. Присвоєння статусу ВПО військовим

Військовослужбовці тепер мають право на отримання статусу ВПО, якщо ще до вступу на військову службу вони проживали у тимчасово окупованих населених пунктах чи втратили домівку через війну.

4. Втрата статусу ВПО

Статус ВПО може бути скасований, якщо переселенець вказав невірну адресу або без поважної причини виїхав за кордон більш ніж на 90 днів. Коли Міністерство фінансів про це дізнається, переселенець одразу ж позбудеться свого статусу та належних йому виплат.

Проте статус ВПО можна буде відновити за допомогою застосунку «Дія» або звернувшись до ЦНАПу. Потрібно буде лише подати електронну чи фізичну заяву із проханням про повернення статусу внутрішню переміщеної особи.