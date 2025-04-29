Средства начнут поступать с 1 мая: части украинцев автоматически выплатят денежную помощь

Проект социальной поддержки украинцев от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), действующий уже два года, был продлен еще на один месяц. Это означает, что определенные категории граждан, в частности пенсионеры и люди с инвалидностью, получат дополнительные выплаты в мае 2025 года.

Кому предоставляется помощь ВПП ООН и как рассчитывается сумма

Помощь от ВПП ООН направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения Украины. Она предоставляется по определенным критериям тем, кто проживает на территориях, где ведутся активные боевые действия, или вблизи них.

Критерии для получения помощи ВПП ООН в мае:

Принадлежность к наиболее уязвимым категориям (пенсионеры, лица с инвалидностью).

Проживание на территориях активных боевых действий или вблизи них.

Низкий уровень собственных доходов (пенсии или соцпомощи).

Неполучение помощи от других международных организаций.

Сумма помощи рассчитывается индивидуально для каждого получателя. Она составляет разницу между размером текущей социальной помощи или пенсии и суммой 3250 гривен. Например, если человек получает пенсию в размере 2850 гривен в месяц, сумма дополнительной выплаты от ВПП ООН составит 400 гривен (3250 – 2850).

Выплаты в мае: как их получить

В общем, за время действия проекта, ВПП ООН уже насчитала 272 миллиона гривен помощи, которую получили более полумиллиона украинцев.

Для получения выплаты в мае дополнительно писать заявления не нужно. Средства поступят автоматически тем же способом, которым получались предыдущие выплаты от ВПП ООН – на банковскую карточку или через отделение Укрпочты.

Это продление помощи на один месяц является важной поддержкой для наиболее уязвимых категорий граждан в регионах, пострадавших от войны.