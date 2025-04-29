Кошти почнуть надходити з 1 травня: частині українців автоматично виплатять грошову допомогу

Проєкт соціальної підтримки українців від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН), що діє вже два роки, було продовжено ще на один місяць. Це означає, що певні категорії громадян, зокрема пенсіонери та люди з інвалідністю, отримають додаткові виплати у травні 2025 року.

Кому надається допомога ВПП ООН та як розраховується сума

Допомога від ВПП ООН спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення України. Вона надається за певними критеріями тим, хто проживає на територіях, де ведуться активні бойові дії, або поблизу них.

Критерії для отримання допомоги ВПП ООН у травні:

Належність до найбільш вразливих категорій (пенсіонери, особи з інвалідністю).

Проживання на територіях активних бойових дій або поблизу них.

Низький рівень власних доходів (пенсії або соцдопомоги).

Неотримання допомоги від інших міжнародних організацій.

Сума допомоги розраховується індивідуально для кожного отримувача. Вона становить різницю між розміром поточної соціальної допомоги чи пенсії та сумою 3250 гривень. Наприклад, якщо людина отримує пенсію у розмірі 2850 гривень на місяць, сума додаткової виплати від ВПП ООН складе 400 гривень (3250 – 2850).

Виплати у травні: як їх отримати

Загалом, за час дії проєкту, ВПП ООН вже нарахувала 272 мільйони гривень допомоги, яку отримали понад пів мільйона українців.

Для отримання виплати у травні додатково писати заяви не потрібно. Кошти надійдуть автоматично тим самим способом, яким отримувалися попередні виплати від ВПП ООН – на банківську картку або через відділення Укрпошти.

Це продовження допомоги на один місяць є важливою підтримкою для найбільш вразливих категорій громадян у регіонах, що постраждали від війни.