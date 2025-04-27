Експерт назвав валюту, яка “кладе на лопатки” інші: у чому тепер вигідно зберігати гроші

В умовах мінливості світової економіки та очікування можливої кризи, українці все частіше замислюються, у якій валюті найвигідніше зберігати свої заощадження. Фінансовий аналітик Олексій Кущ поділився своїми рекомендаціями, пояснивши, на що варто зважати при виборі “надійної” валюти.

Яку валюту радить експерт та чому саме її

За словами Олексія Куща, на надійність валюти впливають два ключові фактори: рівень девальвації через інфляцію в національній економіці та співвідношення цієї валюти до інших світових банкнот. Щоб зберегти кошти, потрібно враховувати ці показники.

Рекомендації економіста Олексія Куща:

Частину заощаджень (приблизно 3-місячний бюджет) тримати в національній валюті – гривні – для поточних витрат.

Для довгострокових заощаджень обирати долар США.

Долар виглядає найбільш привабливим на тлі очікуваної глобальної економічної кризи.

Високі процентні ставки Федерального резерву США дають долару перевагу над іншими валютами.

Експерт радить мати певний обсяг заощаджень у гривні – суму, достатню для комфортного життя протягом трьох місяців. А от для довгострокової перспективи, на його думку, варто надавати перевагу американському долару. Він пояснює це тим, що на світову економіку насувається потужна економічна криза, і хоча економіка США теж зіштовхнеться зі складнощами, вона матиме кращі позиції порівняно з іншими глобальними економіками.

Чому долар сильніший та поради щодо обміну

Олексій Кущ зазначає, що однією з причин поточної переваги долара є енергетична криза в Європі, тоді як США мають власні ресурси нафти та газу, що зміцнює їхню економіку. Проте, він прогнозує, що через 2-3 роки, коли Європа подолає кризу, курс євро знову може випередити долар.

Фінансовий аналітик Максим Орищак, зі свого боку, застерігає від емоційних рішень при обміні валют у періоди нестабільності. Він наголошує, що спроби заробити на коливаннях курсу без професійного аналізу часто призводять до втрат. Класична помилка – купувати дорого, а продавати дешево. Щоб цього уникнути, експерт радить диверсифікувати заощадження: тримати гривню для операційних витрат, а щомісяця купувати не лише долар, а й євро.