Мобилизация студентов: кто может получить повестку уже в мае

В общем, студенты украинских высших учебных заведений имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Это правило является одной из гарантий для соискателей образования. Однако, существуют определенные категории студентов, которые могут быть мобилизованы, несмотря на обучение. Это касается тех, кто имеет предыдущий опыт военной службы.

Какие студенты могут быть мобилизованы и почему

Адвокат Юрий Айвазян на портале «Юристи.UA» объяснил, что студенты, которые до поступления на учебу уже прошли срочную военную службу, могут быть мобилизованы.

Категория студентов, которые могут потерять право на отсрочку:

Студенты, которые отслужили срочную службу до поступления на обучение.

Эти лица зачисляются в оперативный резерв первой очереди.

Пребывание в оперативном резерве первой очереди означает, что они могут быть мобилизованы. Даже обучение в вузе не дает автоматического права на отсрочку в этом случае.

Юрист привел пример гражданина, который после срочной службы поступил в вуз и обнаружил в приложении «Резерв+» сообщение о невозможности оформить отсрочку. Адвокат подтвердил, что такая информация является законной, поскольку человек находится в оперативном резерве первой очереди.

Есть ли шанс на отсрочку у таких студентов

По словам Юрия Айвазяна, получить отсрочку в такой специфической ситуации теоретически возможно, но это будет достаточно сложно. Гражданину, который попал в такую ситуацию, вероятно, придется «побороться за отсрочку в судебном порядке». Это означает, что вопрос о предоставлении отсрочки будет решаться через суд, что потребует юридического сопровождения и времени.

В общем, эксперт подчеркивает: студенты, которые до начала обучения прошли срочную военную службу и были зачислены в оперативный резерв, действительно не имеют автоматического права на отсрочку и могут быть мобилизованы. Эта категория военнообязанных рассматривается иначе, чем студенты, которые не имеют предыдущего опыта службы в армии. Поэтому, если вы относитесь к такой категории студентов, стоит быть готовым к возможным вызовам.