Більше ніяких кондиціонерів: як дешево та ефективно охолодити свій дім

Весна наближається до завершення й от-от настане літо. А разом з літом прийде його вічний супутник – спека. Тож не дивно, що українці вже почали замислюватися про охолодження приміщення. Дехто навіть почав відкладати гроші на придбання кондиціонера, а хтось хвилюється, чи «потягне» рахунки за електроенергію, якої цей гаджет споживає чимало.

Та виявляється є значно простіший та ефективніший спосіб охолодити приміщення. Він працює краще не тільки за кондиціонер, а й значно перевершує вентилятори та різного роду парові охолоджувачі. Що стосується енергоспоживання – про це можна взагалі забути. Адже на забезпечення роботи цієї системи кондиціонування у вас не піде жодного кіловата.

Що таке канадський колодязь і як він працює?

Охолоджуюча система, що може стати гідною заміною кондиціонеру – це так званий канадський або провансальський колодязь. Головна його принада в енергоефективності, адже для охолодження повітря ця система використовує сили природи. Канадський колодязь являє собою систему труб, які проходять під землею, забезпечуючи природне зниження температури повітря, що по них циркулює.

Як працює канадський колодязь:

Гаряче повітря потрапляє до труби знадвору. Проходячи через підземну ділянку труби, воно охолоджується. Охолоджене повітря підіймається до приміщення, значно знижуючи температуру в ньому.

Такий природний механізм, що працює за принципом конвекції, не вимагає жодних витрат. Причому свою функцію він виконує краще за будь-який кондиціонер.

Які ще переваги у канадського колодязя?

Прохолодне повітря, що потрапляє з труби в приміщення заміщає собою гаряче та вже застояне. Таким чином у квартирі чи будинку не лише стає прохолодніше, а й значно свіжіше. Його наповню чисте повітря, позбавлене бактерій, які могли в нього потрапити внаслідок дихання мешканців. Тож використання такої системи кондиціонування є не лише більш економним, а й значно кориснішим для здоров’я.