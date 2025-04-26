Мобілізація студентів: хто може отримати повістку вже у травні

Загалом, студенти українських вищих навчальних закладів мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Це правило є однією з гарантій для здобувачів освіти. Проте, існують певні категорії студентів, які можуть бути мобілізовані, незважаючи на навчання. Це стосується тих, хто має попередній досвід військової служби.

Які студенти можуть бути мобілізовані та чому

Адвокат Юрій Айвазян на порталі “Юристи.UA” пояснив, що студенти, які до вступу на навчання вже пройшли строкову військову службу, можуть бути мобілізовані.

Категорія студентів, які можуть втратити право на відстрочку:

Студенти, які відслужили строкову службу до вступу на навчання.

Ці особи зараховуються до оперативного резерву першої черги.

Перебування в оперативному резерві першої черги означає, що вони можуть бути мобілізовані. Навіть навчання у ВНЗ не дає автоматичного права на відстрочку у цьому випадку.

Юрист навів приклад громадянина, який після строкової служби вступив до вишу і виявив у застосунку “Резерв+” повідомлення про неможливість оформити відстрочку. Адвокат підтвердив, що така інформація є законною, оскільки людина перебуває в оперативному резерві першої черги.

Чи є шанс на відстрочку у таких студентів

За словами Юрія Айвазяна, отримати відстрочку у такій специфічній ситуації теоретично можливо, але це буде досить складно. Громадянину, який потрапив у таку ситуацію, ймовірно, доведеться “поборотися за відстрочку у судовому порядку”. Це означає, що питання про надання відстрочки вирішуватиметься через суд, що вимагатиме юридичного супроводу та часу.

Загалом, експерт підкреслює: студенти, які до початку навчання пройшли строкову військову службу і були зараховані до оперативного резерву, дійсно не мають автоматичного права на відстрочку і можуть бути мобілізовані. Ця категорія військовозобов’язаних розглядається інакше, ніж студенти, які не мають попереднього досвіду служби в армії. Тому, якщо ви належите до такої категорії студентів, варто бути готовим до можливих викликів.