НБУ прийняв остаточне рішення про обмін старих доларів в Україні

Українці вже деякий час стикаються з проблемами при обміні старих банкнот долара США, зокрема купюр зразка 1996 року та старіших. Деякі обмінні пункти відмовляються приймати такі гроші або вимагають за їх обмін значну комісію, що може сягати до 30%. Національний банк України (НБУ) зробив офіційну заяву, щоб прояснити ситуацію та захистити права громадян.

Які долари зобов’язані приймати, а які вважаються зношеними

НБУ наголошує, що всі банкноти долара США, які є дійсними платіжними засобами на території США, зобов’язані прийматися в Україні без жодних додаткових комісій за їх вік чи рік випуску. Це стосується і купюр зразка 1996 року та старіших. Регулятор закликає громадян повідомляти про випадки відмови в обміні або стягнення невиправданих комісій.

Водночас існують банкноти, які можуть вважатися зношеними.

Ознаки зношених банкнот, які приймуть, але, можливо, з певною процедурою:

Порвані або розрізані купюри.

Обпалені, трухлі або гнилі банкноти.

Банкноти з пошкодженим дизайном або елементами захисту.

Купюри зі змінами первісного кольору паперу чи зображень.

Банкноти із загальним забрудненням або плямами, що займають значну площу (видимі в ультрафіолеті).

Що відбувається зі зношеними та підробленими купюрами

В НБУ пояснили, що зношені або пошкоджені банкноти після перевірки їхньої справжності за допомогою спеціальних лічильників та детекторів валют, можуть бути відправлені за кордон для обміну. Тобто, такі купюри приймають, але вони проходять додаткову процедуру.

Проте є категорія банкнот, які ніколи не приймуть до обміну – це підроблені гроші. Фальшиві купюри одразу вилучаються у клієнта та передаються до Національного банку для проведення спеціального дослідження.

НБУ вчергове підтвердив, що всі дійсні банкноти долара США, незалежно від року випуску, є чинними платіжними засобами і мають обмінюватися за офіційним курсом без будь-яких додаткових платежів чи обмежень, пов’язаних з їх віком.