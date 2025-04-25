Отмена бронирования – еще не повод для паники: военный юрист рассказал, как помочь беде

Во время военного положения некоторые военнообязанные мужчины могут быть забронированы. Это касается преимущественно работников государственных структур и критически важных предприятий. Однако бывают ситуации, когда бронь неожиданно снимают. Почему так происходит и возможно ли восстановить статус забронированного?

Почему военнообязанных могут «разбронировать»?

Как объяснил юрист по военному праву Михаил Лобунько, причиной потери брони может оказаться банальный сбой в системе. Если у вас вдруг изменился статус в «Резерв+», прежде всего стоит проверить, не утратило ли ваше предприятие статус критического. Напомним, чтобы не потерять такой статус, компания должна выплачивать зарплаты в сумме от 20 тыс. грн. и не иметь налоговых долгов перед государством.

Если со статусом работодателя все в порядке, то, очевидно, произошла какая-то ошибка. В большинстве случаев такую ошибку легко исправить. Руководитель предприятия всего-навсего должен повторно забронировать вас через Дия. Причем сделать это лучше в течение 3 суток, пока вас не объявили в розыск.

Другое дело, когда оказывается, что работодатель утратил статус критичности. Тогда рассчитывать на повторную бронь не стоит и придется действовать по собственному усмотрению.

Когда нужно идти разбираться в ТЦК?

Иногда вопрос с потерей брони следует решать непосредственно через военкомат. Гражданину, потерявшему бронь, следует обратиться в ТЦК и СП в следующих случаях:

если бронь была аннулирована из-за ошибок или неточности в данных системы «Резерв+»;

если военнообязанного объявили в розыск.

В таком случае следует посетить войско и предъявить документы, подтверждающие ваше право на бронь. Например, это может быть справка по работе, если вы работаете на критически важном предприятии. Однако Михаил Лобунько все же советует идти в территориально центр комплектования с адвокатом, чтобы избежать непредсказуемого сценария развития событий.

Можно ли оспорить отмену брони?

Опытный военный юрист утверждает, что в случае ложной отмены бронирования, как и в случае злоупотреблений со стороны работников ТЦК, вернуть себе бронь можно через суд. Особенно если у вас есть прямые доказательства совершения нарушений. Так что если вас вдруг лишили брони, не стоит сразу отчаиваться. Ведь если бронирование происходило в соответствии с предписаниями законодательства, квалифицированный юрист легко вернет вам право на отсрочку от военной службы.