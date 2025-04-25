Скасування бронювання – ще не привід для панікив: військовий юрист розповів, як зарадити біді

26Під час воєнного стану деякі військовозобов’язані чоловіки можуть бути заброньовані. Це стосується переважно працівників державних структур та критично важливих підприємств. Однак бувають ситуації, коли бронь неочікувано знімають. Чому так трапляється та чи можливо відновити статус заброньованого?

Чому військовозобов’язаного можуть «розбронювати»?

Як пояснив юрист із військового права Михайло Лобунько, причиною втрати броні може виявитися банальний збій у системі. Якщо у вас раптом змінився статус в «Резерв+», перш за все варто перевірити, чи ваше підприємство все ще вважається критичним. Нагадаємо, щоб не втратити такий статус компанія повинна виплачувати зарплати у сумі від 20 тис. грн та не мати податкових боргів перед державою.

Якщо все в порядку і ваше підприємство не втратило статус критичності, то вочевидь трапилася якась помилка. Та її легко виправити. Керівник підприємства усього лише повинен повторно забронювати вас через Дія. Причому зробити це краще протягом 3 діб, поки вас не оголосили в розшук.

Інша справа, коли виявляється, що роботодавець втратив статус критичності. Тоді розраховувати на повторну бронь не варто і доведеться діяти на власний розсуд.

Коли треба йти розбиратися у ТЦК?

Інколи питання із втратою броні потрібно вирішувати безпосередньо через військомат. Громадянину, що втратив бронь, належить звернутися до ТЦК та СП у таких випадках:

якщо бронь була анульована через помилки або неточність у даних системи «Резерв+»;

якщо військовозобов’язаного оголосили у розшук.

В такому разі варто відвідати військомат та пред’явити документи, що підтверджують ваше право на бронь. Наприклад це може бути довідка із роботи, якщо ви працюєте на критично-важливому підприємстві. Однак Михайло Лобунько все ж радить йти до територіальноо центру комплектування із адвокатом, щоб уникнути непередбачуваного сценарію розвитку подій.

Чи можна оскаржити відміну броні?

Досвідчений військовий юрист стверджує, що у випадку помилкового скасування бронювання, як і в разі зловживань з боку працівників ТЦК, повернути собі бронь можна через суд. Особливо якщо ви маєте прямі докази здійснення порушень. Тож якщо вас раптом позбавили броні, не варто одразу впадати у відчай. Адже якщо бронювання відбувалося у відповідності із приписами законодавства, кваліфікований юрист легко поверне вам право на відстрочку від військової служби.