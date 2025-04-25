Прекратите делать одну вещь, чтобы домашний интернет больше не тормозил

Множество людей регулярно жалуются на плохой домашний интернет. Большинство обвиняют в этом провайдера — мол, компании не качественно предоставляют свои услуги, или вообще занижают скорость интернета, особенно утром или вечером. Однако эксперты говорят, что причина может быть совсем в другом. Подумайте, как часто вы выключаете роутер? Если каждый день, то это очень плохо. В конце концов это и есть главная причина, почему ваш интернет иногда изрядно подтормаживает.

Роутер не следует выключать

Многие люди выключают роутер на ночь или на день, если идут на работу и дома никого нет. Мол, для чего устройство будет работать, потреблять энергию. Некоторые руководствуются другими намерениями. Мол, выключать роутер на ночь следует, чтобы он не сгорел, если внезапно будут скачки напряжения из-за отключения электроэнергии.

Однако все эти причины надуманы. Выключать роутер на постоянной основе – вредно в первую очередь для самого устройства. Каждый раз он сбрасывается к базовым настройкам и затем заново подключается к сети, ищет провайдера и т.д. Это заставляет его тратить больше ресурса и сокращает срок его годности. Конечно, это негативно отражается и на скорости Интернета. Он будет медленным, как минимум 30 минут после включения устройства. Если же, к интернету подключены многие устройства, например телевизоры, гаджеты, система «Умный дом» и т.д., то скорость будет еще медленнее.

Как часто можно выключать роутер?

Даже в инструкции указано, что устройство не рекомендуется часто выключать. Оптимально будет перезагрузить его раз в месяц или даже реже. Также распространено мнение, что нельзя спать при включенном роутере. Мол, это вредно. Однако научно это не подтверждено. Некоторые научные исследования указывают на то, что вредно постоянно находиться в 1 метре от роутера, или даже ближе. Это еще может как-то повлиять на слабую нервную систему. Однако во всех других случаях радиоволны, излучаемые устройством, безопасны для людей.