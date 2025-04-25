Припиніть робити одну річ, щоб домашній інтернет більше не гальмував

Безліч людей регулярно скаржаться на поганий домашній інтернет. Більшість звинувачують у цьому провайдера — мовляв, компанії не якісно надають свої послуги, або й взагалі занижують швидкість інтернету, особливо зранку або ввечері. Проте, експерти кажуть, що причина може бути зовсім в іншому. Задумайтесь, як часто ви вимикаєте роутер? Якщо щодня, то це надзвичайно погано. Зрештою це й є головна причина, чому ваш інтернет інколи добряче підгальмовує.

Роутер не потрібно вимикати

Багато людей вимикають роутер на ніч, або й на день, якщо йдуть на роботу і вдома нікого немає. Мовляв, для чого пристрій буде працювати, споживати енергію. Дехто керується іншими намірами. Мовляв, вимикати роутер на ніч варто, щоб він не згорів, якщо раптово будуть стрибки напруги через відключення електроенергії.

Однак всі ці причини є надуманими. Вимикати роутер на постійній основі — шкідливо в першу чергу для самого пристрою. Щоразу він скидається до базових налаштувань й потім заново підключається до мережі, шукає провайдера тощо. Це змушує його витрачати більше ресурсу й скорочує термін його придатності. Звісно ж, це негативно відображається й на швидкості інтернету. Вона буде повільною, як мінімум 30 хвилин після того, як ви ввімкнете пристрій. Якщо ж, до інтернету підключено багато пристроїв, наприклад, телевізори, гаджети, система «Розумний дім» тощо, то швидкість буде ще повільнішою.

Як часто можна вимикати роутер?

Навіть у інструкції вказано, що пристрій не рекомендується часто вимикати. Оптимально буде перезавантажити його раз у місяць, чи навіть рідше. Також поширеною залишається думка, що не можна спати при ввімкненому роутері. Мовляв, це шкідливо. Проте науково це не підтверджено. Деякі наукові дослідження вказують на те, що шкідливо постійно перебувати на відстані 1 метра від роутера, чи навіть ближче. Це ще може якось вплинути на слабку нервову систему. Проте в усіх інших випадках радіохвилі, які випромінює цей пристрій, є безпечними для людей.