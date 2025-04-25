Что делать, если в автомобиле с «автоматом» отказали тормоза: советы, которые могут спасти жизнь

Отказ тормозов в автомобиле – это очень серьезная неполадка и к счастью у обслуженных и исправных автомобилей такое случается редко. Однако бывают и исключения. И особенно, такая ситуация страшна, если автомобиль имеет автоматическую коробку передач. Педаль тормозов в таком случае как бы перестает существовать. Вдобавок, во многих автомобилях, еще и нет привычного ручника за который можно потянуть и резко остановить машину. В «автоматах» и в современных моделях ручник — обычно электронный стояночный тормоз, который при большой скорости выключается и становится просто не действенным. Однако выход есть. Главное в такой ситуации не паниковать и сохранять холодный разум.

Какими должны быть действия водителя?

В первую очередь нужно несколько раз попытаться нажать на педаль тормоза и прислушаться, не срабатывает ли она хотя бы частично и хотя бы на какие-то колеса. Большинство систем двухконтурные и если один контур перестает работать, то может функционировать другой, управляющий двумя колесами с одной стороны автомобиля. Если все зря, тогда следует переходить к другим действиям.

В первую очередь отпустите педаль газа и разрешите машине самостоятельно замедлиться. Это может сработать, если вы на трассе или едите под гору. Если у вас есть функция ручного переключения передач, постепенно переключайте их на низшие. В «автомате» не удастся сразу перейти на первую передачу, но постепенно это можно сделать. Некоторые внедорожники имеют так называемую понижающую передачу. Активируйте ее. Если ваш автомобиль имеет спортивный режим, включите его. Он управляет двигателем и на более низких передачах начинает создавать эффект торможения.

Обязательно включите аварийку, чтобы другие водители понимали, что ваш автомобиль вышел из строя. Если местность позволяет, то попробуйте съехать с главной дороги на поле, обочину, где автомобиль скорее начнет замедляться и что самое главное — не сможет столкнуться с другими авто.