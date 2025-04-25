Что делать, если в автомобиле с «автоматом» отказали тормоза: советы, которые могут спасти жизнь
Отказ тормозов в автомобиле – это очень серьезная неполадка и к счастью у обслуженных и исправных автомобилей такое случается редко. Однако бывают и исключения. И особенно, такая ситуация страшна, если автомобиль имеет автоматическую коробку передач. Педаль тормозов в таком случае как бы перестает существовать. Вдобавок, во многих автомобилях, еще и нет привычного ручника за который можно потянуть и резко остановить машину. В «автоматах» и в современных моделях ручник — обычно электронный стояночный тормоз, который при большой скорости выключается и становится просто не действенным. Однако выход есть. Главное в такой ситуации не паниковать и сохранять холодный разум.
Какими должны быть действия водителя?
В первую очередь нужно несколько раз попытаться нажать на педаль тормоза и прислушаться, не срабатывает ли она хотя бы частично и хотя бы на какие-то колеса. Большинство систем двухконтурные и если один контур перестает работать, то может функционировать другой, управляющий двумя колесами с одной стороны автомобиля. Если все зря, тогда следует переходить к другим действиям.
- В первую очередь отпустите педаль газа и разрешите машине самостоятельно замедлиться. Это может сработать, если вы на трассе или едите под гору.
- Если у вас есть функция ручного переключения передач, постепенно переключайте их на низшие. В «автомате» не удастся сразу перейти на первую передачу, но постепенно это можно сделать.
- Некоторые внедорожники имеют так называемую понижающую передачу. Активируйте ее.
- Если ваш автомобиль имеет спортивный режим, включите его. Он управляет двигателем и на более низких передачах начинает создавать эффект торможения.
Обязательно включите аварийку, чтобы другие водители понимали, что ваш автомобиль вышел из строя. Если местность позволяет, то попробуйте съехать с главной дороги на поле, обочину, где автомобиль скорее начнет замедляться и что самое главное — не сможет столкнуться с другими авто.