Що робити, якщо в автомобілі з «автоматом» відмовили гальма: поради, що можуть врятувати життя

Відмова гальм у автомобілі — це надзвичайно серйозна неполадка й на щастя в обслужених і справних авто таке трапляється рідко. Однак, бувають й виключення. І особливо, така ситуація є страшною, якщо автомобіль має автоматичну коробку передач. Педаль гальм в такому випадку наче перестає існувати. На додачу, у багатьох автомобілях, ще й немає звичного ручника за який можна потягнути й різко зупинити машину. В «автоматах» та у сучасних моделях ручник — це зазвичай електронні стоянкові гальма, яка при великій швидкості вимикається та стає просто не дієвою. Проте, вихід є. Головне в такій ситуації не панікувати й зберігати холодний розум.

Якими мають бути дії водія?

В першу чергу потрібно кілька разів спробувати натиснути на педаль гальм й прислухатись, чи не спрацьовує вона хоча б частково й хоча б на якісь колеса. Більшість систем двоконтурні й якщо один контур перестає працювати, то може функціонувати інший, який керує двома колесами з одної сторони автомобіля. Якщо все даремно, тоді варто переходити до інших дій.

В першу чергу відпустіть педаль газу й дозвольте машині самостійно сповільнитись. Це може спрацювати, якщо ви на трасі або їдете під гору. Якщо у вас є функція ручного перемикання передач, то поступово перемикайте їх на нижчі. У «автоматі» не вдасться одразу перейти на першу передачу, але поступово це можливо зробити. Деякі позашляховики мають так звану знижувальну передачу. Активуйте її. Якщо ваш автомобіль має спортивний режим, то ввімкніть його. Він керує двигуном й на нижчих передачах починає створювати ефект гальмування.

Обовʼязково ввімкніть аварійку, щоб інші водії розуміли, що ваш автомобіль вийшов з ладу. Якщо місцевість дозволяє, то спробуйте зʼїхати з головної дороги на поле, узбіччя, щось де автомобіль швидше почне сповільнюватись і що найголовніше — не зможе зіштовхнутися з іншими авто.