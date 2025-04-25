Що робити, якщо в автомобілі з «автоматом» відмовили гальма: поради, що можуть врятувати життя
Відмова гальм у автомобілі — це надзвичайно серйозна неполадка й на щастя в обслужених і справних авто таке трапляється рідко. Однак, бувають й виключення. І особливо, така ситуація є страшною, якщо автомобіль має автоматичну коробку передач. Педаль гальм в такому випадку наче перестає існувати. На додачу, у багатьох автомобілях, ще й немає звичного ручника за який можна потягнути й різко зупинити машину. В «автоматах» та у сучасних моделях ручник — це зазвичай електронні стоянкові гальма, яка при великій швидкості вимикається та стає просто не дієвою. Проте, вихід є. Головне в такій ситуації не панікувати й зберігати холодний розум.
Якими мають бути дії водія?
В першу чергу потрібно кілька разів спробувати натиснути на педаль гальм й прислухатись, чи не спрацьовує вона хоча б частково й хоча б на якісь колеса. Більшість систем двоконтурні й якщо один контур перестає працювати, то може функціонувати інший, який керує двома колесами з одної сторони автомобіля. Якщо все даремно, тоді варто переходити до інших дій.
- В першу чергу відпустіть педаль газу й дозвольте машині самостійно сповільнитись. Це може спрацювати, якщо ви на трасі або їдете під гору.
- Якщо у вас є функція ручного перемикання передач, то поступово перемикайте їх на нижчі. У «автоматі» не вдасться одразу перейти на першу передачу, але поступово це можливо зробити.
- Деякі позашляховики мають так звану знижувальну передачу. Активуйте її.
- Якщо ваш автомобіль має спортивний режим, то ввімкніть його. Він керує двигуном й на нижчих передачах починає створювати ефект гальмування.
Обовʼязково ввімкніть аварійку, щоб інші водії розуміли, що ваш автомобіль вийшов з ладу. Якщо місцевість дозволяє, то спробуйте зʼїхати з головної дороги на поле, узбіччя, щось де автомобіль швидше почне сповільнюватись і що найголовніше — не зможе зіштовхнутися з іншими авто.