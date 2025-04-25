Украинцы – самые бедные европейцы: в Украине заморозили минималку, которая и так не дотягивает даже до прожиточного минимума

В ближайшие 3 года украинцы не дождутся повышения минимальной зарплаты. Из-за войны и высокой нагрузки на экономику ее в этом году заморозили на уровне 8 тыс. грн. Однако такая сумма не дотягивает даже до прожиточного минимума. Не говоря уже о том, что украинская минималка является самой низкой в ​​Европе.

Получать минималку = оказаться за чертой бедности

Эксперты утверждают, что по состоянию на 2025 год получатели минималки едва «сводят концы с концами». Ведь чтобы купить базовый набор товаров и хотя бы оплатить коммуналку среднестатистическому украинцу сейчас нужно не менее 10,6 тыс. А это на 2,6 тыс. грн больше минималки.

То есть минимальная зарплата не покрывает даже базовые потребности своих получателей. Вот и получается, что, работая полный рабочий день, некоторые украинцы считаются бедняками и не могут позволить себе даже самого нужного. Если же в течение следующих нескольких лет минималку повышать не будут, то на фоне инфляции у некоторых украинцев денег не останется даже на еду.

Отказ от индексации минималки = рост теневого рынка труда

Конечно, немалый процент украинцев получает минималку только на бумаге. Остаток им выплачивают в виде необлагаемой наличности, то есть в конвертах. Так что если зарплату в Украине еще несколько лет не будут индексировать, вполне логично, что суммы в конвертах будут только увеличиваться.

В таких условиях теневой рынок труда в Украине будет цвести буйным цветом. В то время как путем повышения минимальной зарплаты можно было бы достичь существенного увеличения поступлений в бюджет. Причем вполне возможно, что эти поступления могли бы даже покрыть расходы по повышению нижнего порога зарплаты.

Украина = европейский рекордсмен по самой низкой минималке

Перед вступлением в Евросоюз украинским властям придется основательно пересмотреть свои методы исчисления минимальной зарплаты. Ведь, согласно европейским нормам, минимальная зарплата граждан должна составлять, по крайней мере, 50-60% от средней зарплаты. В украинских реалиях это примерно 12,2-14,6 тыс. грн.

В настоящее время в Украине минимальная зарплата самая низкая во всей Европе. Она уступает даже минималке, установленной в Молдове – 285 евро. В соседней же Польше минимальная заработная плата в 3,8 раза больше, чем молдавская. А сравнивать ее с украинской минималкой вообще стыдно.