Українці – найбідніші європейці: в Україні заморозили мінімалку, яка і так не дотягує навіть до прожиткового мінімуму

У найближчі 3 роки українці не дочекається підвищення мінімальної зарплатні. Через війну та високе навантаження на економіку її цьогоріч заморозили на рівні 8 тис. грн. Однак така сума не дотягує навіть до прожиткового мінімуму. Не кажучи вже про те що українська мінімалка є найнижчою у Європі.

Отримувати мінімалку = опинитися за межею бідності

Експерти стверджують, що станом на 2025-й рік отримувач мінімалки ледь «зводять кінці з кінцями». Адже щоб купити мінімальний набір товарів та бодай оплатити комуналку середньостатистичному українцю зараз потрібно щонайменше 10,6 тис. А це на 2,6 тис. грн більше за мінімалку.

Тобто мінімальна зарплатня не покриває навіть базових потреб своїх отримувачів. От і виходить, що працюючи повний робочий день деякі українці вважаються бідняками і не можуть дозволити собі навіть найпотрібнішого. Якщо ж протягом наступних кількох років мінімалку підвищувати не будуть, то на тлі інфляції у деяких українців грошей не вистачатиме навіть на їжу.

Відмова від індексації мінімалки = зростання тіньового ринку праці

Звісно, чималий відсоток українців отримує мінімалку лише «на папері». Решту їм виплачують у вигляді неоподаткованої готівки, тобто у конвертах. Тож якщо зарплату в Україні ще кілька років поспіль не індексуватимуть, цілком логічно, що суми в конвертах будуть лише збільшуватися.

За таких умов тіньовий ринок праці в Україні цвістиме буйним цвітом. Тоді як шляхом підвищення мінімальної зарплатні можна було-б досягти суттєвого збільшення надходжень до бюджету. Причому цілком можливо, що ці надходження могли б навіть покрити витрати на підвищення нижнього порогу зарплатні.

Україна = європейський рекордсмен за найнижчою мінімалкою

Перед вступом до Євросоюзу українській владі доведеться ґрунтовно переглянути свої методи обчислення мінімальної зарплати. Адже, згідно з європейськими нормами, мінімальна зарплатня громадян повинна становити принаймні 50-60% від зарплатні середньої. В українських реаліях це приблизно 12,2-14,6 тис. грн.

Натомість зараз в Україні мінімальна зарплатня є найнижчою у всій Європі. Вона поступається навіть мінімалці, встановленій у Молдові – 285 євро. Натомість у сусідній Польщі мінімальна заробітна плата у 3,8 рази більша, ніж молдовська. А порівнювати її з українською мінімалкою і взагалі соромно.