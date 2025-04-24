Эта привычка есть у каждого «плохого водителя»: ее владельцам лучше было бы никогда не получать права

В Украине миллионы людей, имеющих водительские права и регулярно садящихся за руль. Однако не все они действительно являются хорошими водителями. Ведь недостаточно просто сдать экзамен, нужно обладать еще одним важным навыком. О ключевом аспекте, помогающем мгновенно отличить хорошего водителя от плохого, рассказал автоинструктор с более чем 7-летним опытом.

Что выдает плохого водителя?

Худшей чертой, которую наш сегодняшний эксперт часто замечает у своих учеников, является невнимательность. Даже если человек идеально знает правила дорожного движения, но при этом не может сосредоточиться на вождении, хорошего водителя из него не получится.

Внимательность и умение концентрироваться – это черты, которые, по мнению опытного автоинструктора, сверхважны для каждого, кто садится за руль. Ведь, если водитель легко отвлекается, полагаясь только на мгновенные реакции, а не на аналитическое мышление, он может легко попасть в ДТП. И никакие знания не помогут ему спасти свою жизнь или жизнь своих пассажиров.

Автоинструктор мечтает, чтобы некоторые его ученики провалили экзамен

Опытный инструктор по вождению, с которым нам удалось пообщаться, рассказал также о некоторых нюансах своей профессии. В частности, он отметил, что когда ему попадаются неспокойные ученики, которые не способны сосредоточиться на дороге и принять взвешенное решение, он искренне желает им провалить экзамен. Ведь даже если такой ученик в совершенстве ориентируется в правилах, получение им водительских прав может подвергнуть опасности не только его самого, но и других участников дорожного движения.

Специалист по вождению также добавил, что порой ему очень тяжело молча ехать на пассажирском сиденье. Иногда он даже пытается отвлекать себя с помощью смартфона или других занятий, чтобы не портить отношения с находящимся за рулем человеком. Однако ему не раз приходилось вмешиваться в ситуацию, указывая водителю на его ложные действия. Более того, таким образом мужчине порой удавалось избежать попадания в ДТП.