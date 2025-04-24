Цю звичку має кожен «поганий водій»: її власникам краще було б ніколи не отримувати права

В Україні мільйони людей, що мають водійські права і регулярно сідають за кермо. Однак не всі вони справді є хорошими водіями. Адже недостатньо просто скласти іспит, потрібно володіти ще однією важливою навичкою. Про ключовий аспект, що допомагає миттєво відрізнити хорошого водія від поганого, розповів автоінструктор із понад 7-річним досвідом.

Що видає поганого водія?

Найгіршою рисою, яку наш сьогоднішні експерт часто помічає у своїх учнів, є неуважність. Навіть якщо людина ідеально знає правила дорожнього руху та при цьому не може належним чином зосередитися на кермуванні, хорошого водія з неї не вийде.

Уважність та вміння концентруватися – це риси, які, на думку досвідченого автоінструктора, є над важливими для кожного, хто сідає за кермо. Адже якщо водій легко відволікається, покладаючись лише на миттєві реакції, а не на аналітичне мислення, він може легко потрапити в ДТП. І жодні знання не допоможуть йому врятувати своє життя чи життя своїх пасажирів.

Автоінструктор мріє, щоб деякі його учні провалили іспит

Досвідчений інструктор з водіння, з яким нам вдалося поспілкуватися, розповів також про деякі нюанси своєї професії. Зокрема він зазначив, що коли йому трапляються неспокійні учні, які не здатні зосередитися на дорозі та прийняти зважене рішення, він щиро бажає їм провалити іспит. Адже навіть якщо такий учень досконало орієнтується у правилах, отримання ним водійських прав може наразити на небезпеку не тільки його самого, а й інших учасників дорожнього руху.

Спеціаліст із водіння також додав, що часом йому вкрай важко мовчки їхати на пасажирському сидінні. Подекуди він навіть намагається відволікати себе за допомогою смартфона чи інших занять, щоб не псувати стосунки з людиною, яка знаходиться за кермом. Однак йому також не раз доводилося втручатися у ситуацію, вказуючи водію на його хибні дії. Ба більше, таким чином чоловік не раз врятував себе від потрапляння у ДТП.