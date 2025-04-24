Перевод часов на зимнее время: озвученная информация понравится не всем

В Украине сезонный перевод часов должны были отменить еще осенью. Однако, несмотря на поддержку парламента в обоих чтениях, соответствующий законопроект так и не был принят. Что помешало долгожданным нововведениям и будут ли украинцы осенью снова переходить на зимнее время?

Закон приняли, но не до конца

Законопроект №4201, который должен был навсегда оставить украинцев в постоянном зимнем времени (GMT+2), был согласован с Верховной Радой еще в октябре 2024 года. Однако весной украинцам снова пришлось переводить часы на летнее время.

Такая ситуация сложилась из-за того, что вышеупомянутый закон так и не был подписан президентом Владимиром Зеленским. В связи с этим он не вступил в юридическую силу, а вопрос отмены сезонного перевода часов остался фактически в подвешенном состоянии.

Будут ли украинцы переводить часы осенью 2025?

Законопроект №4201 об отмене сезонного перевода времени «вернуть к жизни» уже не удастся . Нет, на него не было наложено вето. Однако время, которое было дано президенту на подписание этого документа, уже истекло.

Если до октября этого года в парламенте не инициируют создание аналогичного проекта и не проголосуют за него, украинцы продолжат жить по старой схеме. То есть 27 октября в 4:00 они переведут свои часы назад – на зимнее время.

Почему президент не поддержал отмену сезонной смены времени?

Пока что в Офисе президента никак не комментируют тот факт, что Зеленский проигнорировал подписание законопроекта об установлении в Украине единого времени. Так что неизвестно, вопрос просто откладывается, или президент вообще настроен против отказа от сезонной смены времени.

Однако этой осенью украинцам с вероятностью 99,9% придется как раньше переводить часы на зимнее время. Ведь реформа, которая должна была вот-вот воплотиться в жизнь, снова вернула себе статус призрачной перспективы.