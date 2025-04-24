Переведення годинників на зимовий час: озвучена інформація сподобається не всім

В Україні сезонне переведення годинників мали скасувати ще восени. Однак попри підтримку парламенту у обох читаннях, відповідний законопроект так і не було прийнято. Що стало на заваді довгоочікуваним нововведенням та чи будуть українці восени знов переходити на зимовий час?

Закон прийняли, але не до кінця

Законопроект №4201, який повинен був назавжди залишити українців у постійному зимовому часі (GMT+2), був цілковито узгоджений з Верховною Радою ще у жовтні 2024 року. Однак навесні українцям знову довелося переводити годинники на літній час.

Така ситуація склалася через те, що вищезгаданий закон так і не був підписаний президентом Володимиром Зеленським. У зв’язку з цим він не набув юридичної сили, а питання скасування сезонного переведення годинників залишилося фактично в підвішеному стані.

Чи будуть українці переводити годинники восени 2025 року?

Законопроект №4201 про скасування сезонного переведення часу вже не вдасться «повернути до життя». Ні, на нього не було накладено вето. Проте час, що був даний президенту на підписання цього документу, вже сплив.

Якщо до жовтня поточного року у парламенті не ініціюють створення аналогічного проекту та не проголосують за нього, українці продовжать жити за старою схемою. Тобто 27 жовтня о 4:00 вони переведуть свої годинники на годину назад – на зимовий час.

Чому президент не підтримав скасування сезонної зміни часу?

Наразі в Офісі президента ніяк не коментують те, що Зеленський проігнорував підписання законопроекту про встановлення в Україні єдиного часу. Тож наразі невідомо, чи питання просто відкладається, чи президент взагалі налаштований проти відмови від сезонної зміни часу.

Однак цієї осені українцям з імовірністю 99,9% доведеться як і зазвичай переводити годинники на зимовий час. Адже реформа, яка мала от-от втілитися в життя, знову повернула собі статус примарної перспективи.