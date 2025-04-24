Новый «Резерв+» доступен в Google Play и AppStore: кому нужно обновиться

Приложение «Резерв+», которым должны пользоваться все военнообязанные граждане Украины, в очередной раз обновили. Усовершенствованная версия была дополнена несколькими новыми функциями, что значительно повысило комфорт пользования приложением. О появлении нового «Резерв+» сообщила замглавы Минобороны, возглавляющая направление цифрового развития, Екатерина Черногоренко.

Какое ключевое изменение произошло в «Резерв+»?

Главным изменением, которое произошло после обновления приложения «Резерв+», является возможность получать push-уведомления, сообщающие пользователям об изменении их статуса. В частности, приложение будет автоматически предупреждать о внесении пользователя в розыск или его снятии с него.

По словам Екатерины Черногоренко, эта функция позволит украинцам избежать целого ряда неприятных ситуаций. В частности, они не узнают о том, что находятся в розыске, прямо на блок посту или во время пересечения границы. Приложение мгновенно известит их об изменении статуса, давая возможность предпринять соответствующие меры.

Какие еще функции появились в обновленном «Резерв+»?

Кроме самого важного обновления, касающегося push-уведомлений, пользователям «Резерв+» следует также знать о таких апдейтах в приложении:

возможность просматривать расширенную информацию, содержащуюся в реестре «Оберег», в частности данные о месте работы, совершенных правонарушениях и др.;

наличие push-уведомлений о любом изменении данных в реестре «Оберег»;

доступ к новым типам запросов для внесения изменений в свои персональные данные, например, можно самостоятельно изменить место работы, что значительно упростит и ускорит процесс бронирования.

Напомним, что «Оберег» — это единственный в Украине электронный реестр, где содержится вся информация о военнообязанных, призывниках и резервистах. Причем в этом реестре данных гораздо больше, чем в стандартных военно-учетных документах. Эти данные можно просмотреть, однако для этого необходимо подать специальный запрос. Причем подавать такой запрос гражданам разрешено не чаще одного раза в 7 дней.