Новий «Резерв+» доступний в Google Play та AppStore: кому потрібно оновитись

Застосунок «Резерв+», яким повинні користуватися всі військовозобов’язані громадяни України, вкотре оновили. Апдейт вже доступний в Google Play та AppStore. Вдосконалена версія має кілька нових функцій, що значно підвищать комфорт користування застосунком. Про появу нового «Резерв+» повідомила заступниця голови Міноборони, що очолює напрямок цифрового розвитку, Катерина Черногоренко.

Яка ключова зміна відбулася у «Резерв+»?

Головною зміною, яка відбулася після оновлення застосунку «Резерв+», це можливість отримувати push-сповіщення, що повідомлятимуть користувачів про зміну їх статусу. Зокрема додаток автоматично попереджатиме про внесення користувача до розшуку або його зняття з нього.

За словами Катерини Черногоренко, ця функція дозволить українцям уникнути цілої низки неприємних ситуацій. Зокрема вони не дізнаються про те, що знаходяться у розшуку, просто на блок пості чи під час перетину кордону. Застосунок миттєво сповістить їх про зміну статусу, даючи можливість вжити відповідних заходів.

Які ще функції з’явились у оновленому «Резерв+» ?

Крім найважливішого оновлення, що стосуєтьс push-сповіщень, користувачам «Резерв+» варто також знати про такі апдейти у застосунку:

можливість переглядати розширену інформацію, що міститься в реєстрі «Оберіг», зокрема дані про місце роботи, скоєнні правопорушення та ін.;

наявність push-сповіщеннь про будь-яку зміну даних в реєстрі «Оберіг»;

доступ до нових типів запитів для внесення змін у свої персональні дані, наприклад можна самостійно змінити місце роботи, що значно спростить та прискорить процес бронювання.

Нагадаємо, що «Оберіг» — це єдиний в Україні електронний реєстр, де міститься вся інформація про військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Причому у цьому реєстрі даних набагато більше, ніж у стандартних військово-облікових документах. Ці дані можна переглянути, однак для цього потрібно подати спеціальний запит. Причому подавати такий запит громадянам дозволено не частіше ніж один раз на 7 днів.