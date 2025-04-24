«Нафтогаз» утвердил фиксированный тариф: сколько украинцы будут платить за газ уже с 1 мая

Крупнейший украинский поставщик газа компания «Нафтогаз Украины» продлила срок действия своего самого выгодного тарифного плана еще на год. Речь идет о тарифе «Фиксированный», который будет актуален по крайней мере до 30 апреля 2026 года. Об этом сообщили представители самого «Нафтогаза».

Сколько будет стоить газ в следующем году?

По условиям тарифа «Фиксированный» стоимость газа для частных пользователей составляет 7,96 грн/куб. Таким образом около 98% бытовых потребителей Украины, являющихся клиентами «Нафтогаза», получают голубое топливо на достаточно выгодных условиях.

Продлить срок действия наиболее комфортного газового тарифа в Украине поставщику пришлось из-за моратория, запрещающего повышение цен на газ вплоть до отмены в стране военного положения. Благодаря этому ограничению украинцы и дальше смогут пользоваться газом по одному из самых дешевых тарифов в стране, покупая кубометр газа всего за 7,96 грн. Эта цена сохранится, по крайней мере, до 30 апреля следующего года.

Как получить скидку от «Нафтогаза»?

Компания «Нафтогаз Украины» всячески проявляет свою лояльность к клиентам, предлагая им удобные способы проверки и оплаты счета. Более того, некоторые клиенты могут даже получить скидку на газ. Эта скидка составляет 1% от суммы счета, а получить ее не так уж сложно.

Чтобы пользоваться услугами «Нафтогаза» и платить на 1% меньше, нужно:

Оплачивать счет за газ до 15 числа месяца. Осуществлять оплату через онлайн-сервис «Нафтогаза».

Однако есть один нюанс: скидка начисляется на следующий расчетный месяц. То есть при оплате за текущий месяц, которая будет осуществлена в следующем месяце. Сумма к оплате снизится на 1% в автоматическом режиме.

С помощью такой системы скидок «Нафтогаз» пытается мотивировать клиентов платить за газ вовремя. Ведь систематическая оплата счетов за «голубое топливо» – это залог энергетической устойчивости страны, которая особенно важна во время войны.