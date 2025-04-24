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«Нафтогаз» утвердил фиксированный тариф: сколько украинцы будут платить за газ уже с 1 мая

Главный поставщик газа в Украине также рассказал, как можно сэкономить на счетах за газ.

Дайнеко Наталія24.04.2025

Крупнейший украинский поставщик газа компания «Нафтогаз Украины» продлила срок действия своего самого выгодного тарифного плана еще на год. Речь идет о тарифе «Фиксированный», который будет актуален по крайней мере до 30 апреля 2026 года. Об этом сообщили представители самого «Нафтогаза».

Сколько будет стоить газ в следующем году?

По условиям тарифа «Фиксированный» стоимость газа для частных пользователей составляет 7,96 грн/куб. Таким образом около 98% бытовых потребителей Украины, являющихся клиентами «Нафтогаза», получают голубое топливо на достаточно выгодных условиях.

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Продлить срок действия наиболее комфортного газового тарифа в Украине поставщику пришлось из-за моратория, запрещающего повышение цен на газ вплоть до отмены в стране военного положения. Благодаря этому ограничению украинцы и дальше смогут пользоваться газом по одному из самых дешевых тарифов в стране, покупая кубометр газа всего за 7,96 грн. Эта цена сохранится, по крайней мере, до 30 апреля следующего года.

Как получить скидку от «Нафтогаза»?

Компания «Нафтогаз Украины» всячески проявляет свою лояльность к клиентам, предлагая им удобные способы проверки и оплаты счета. Более того, некоторые клиенты могут даже получить скидку на газ. Эта скидка составляет 1% от суммы счета, а получить ее не так уж сложно.

Чтобы пользоваться услугами «Нафтогаза» и платить на 1% меньше, нужно:

  1. Оплачивать счет за газ до 15 числа месяца.
  2. Осуществлять оплату через онлайн-сервис «Нафтогаза».

Однако есть один нюанс: скидка начисляется на следующий расчетный месяц. То есть при оплате за текущий месяц, которая будет осуществлена в следующем месяце. Сумма к оплате снизится на 1% в автоматическом режиме.

С помощью такой системы скидок «Нафтогаз» пытается мотивировать клиентов платить за газ вовремя. Ведь систематическая оплата счетов за «голубое топливо» – это залог энергетической устойчивости страны, которая особенно важна во время войны.

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Дайнеко Наталія24.04.2025
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