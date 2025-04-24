«Нафтогаз» ухвалив фіксований тариф: скільки українці платитимуть за газ вже з 1 травня

Найбільший український постачальник газу компанія «Нафтогаз України» продовжила термін дії свого найвигіднішого тарифного плану ще на рік. Ідеться про тариф «Фіксований», який буде актуальним принаймні до 30 квітня 2026 року. Про це повідомили представники самого «Нафтогазу».

Скільки коштуватиме газ протягом наступного року?

За умовами тарифу «Фіксований», вартість газу для приватних користувачів становить 7,96 грн/куб. Таким чином близько 98% побутових споживачів України, що є клієнтами «Нафтогазу», отримують блакитне паливо на доволі вигідних умовах.

Продовжити строк дії найкомфортнішого газового тарифу в Україні постачальнику довелося через дію мораторію, що забороняє підвищення цін на газ аж до відміни в країні воєнного стану. Завдяки цьому обмеженню українці й надалі зможуть користуватися газом за одним із найдешевших в країні тарифів, купуючи кубометр газу лише за 7,96 грн. Ця ціна збережеться принаймні до 30 квітня наступного року.

Як отримати знижку від «Нафтогазу»?

Компанія «Нафтогаз України» всіляко виявляє свою лояльність до клієнтів, пропонуючи їм зручні способи перевірки та оплати рахунку. Ба більше, деякі клієнти можуть навіть отримати знижку на газ. Ця знижка становить 1% від суми рахунку, а отримати її не так вже й складно.

Щоб користуватися послугами «Нафтогазу» і платити на 1% менше, потрібно:

Оплачувати рахунок за газ до 15-го числа місяця. Здійснювати оплату через онлайн-сервіс «Нафтогазу».

Однак є один нюанс: знижка нараховується на наступний розрахунковий місяць. Тобто при оплаті за поточний місяць, яка буде здійснена у місяці наступному. Сума до оплати зменшиться на 1% в автоматичному режимі.

За допомогою такої системи знижок «Нафтогаз» намагається мотивувати клієнтів платити за газ вчасно. Адже систематична оплата рахунків за «блакитне паливо» – це запорука енергетичної стійкості країни, що є надважливою під час війни.