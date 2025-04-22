В Украине резко упали цены на аренду квартир: что случилось и будет ли стоимость еще ниже?

С начала войны цены на недвижимость в Украине сильно изменились. Логично, что в более отдаленных регионах от фронта они подорожали, а в приближенных – наоборот. Тем не менее, война длится уже три года и даже в этом вопросе возникла некая стабильность. Львиная доля украинцев выехали за границу, многие граждане начали получать компенсации за уничтоженное имущество и покупать собственные квартиры. Собственно, и цена на аренду начала постепенно снижаться. И не только на востоке, юге или севере, а в центре и на западе. Например, больше всего подешевела аренда в Днепре и Луцке — сразу на 12%. Предлагаем посмотреть, какая ситуация в других городах.

Абсолютно в каждом городе жилье стало доступнее

Если сравнивать апрель с концом зимы, то ситуация следующая. На 11% подешевела аренда в Одессе. В Полтаве на 9%, в Виннице – на 8%, Львове, Ивано-Франковске – на 7%, а в Ужгороде и Киеве – на 3%.

В среднем стоимость однокомнатных квартир в Украине колеблется от 4000 до 18000 гривен. Самые дешевые квартиры в Николаеве. Далее следует Кропивницкий. Самые дорогие в Ужгороде. На втором месте Киев – в среднем 17 000 гривен и на третьем месте Львов – в среднем 16 500 гривен.

Эксперты не могут спрогнозировать, будут ли снижаться цены и дальше. Говорят, все зависит от спроса, ситуации в стране и интенсивности боевых действий. Именно в результате невозможно спрогнозировать, какой картина будет уже через несколько дней.

Следует ли при аренде жилья заключать договор?

Юристы говорят, что в настоящее время это обязательно. Все из-за большого количества афер, когда мошенники сдают людям чужое жилье, берут деньги и исчезают. Чтобы защитить себя, нужно работать исключительно через договор. В договоре следует прописать все права и обязанности каждой из сторон.

“В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору или акт приема-передачи произвольной формы или расписку“, – советуют специалисты.