Кредит – це ще не вирок: як відмовитися від позики легко та швидко

Українці, що взяли у банку споживчий кредит, можуть відмовитися від нього. Але скасувати договір кредитування дозволяється лише у перші 14 днів та в разі дотримання певних умов. Хоча навіть якщо боржник забарився із відмовою, у нього все одно залишаються варіанти.

Як відмовитися від кредиту?

Якщо ви взяли кредит, але у певний момент передумали, протягом перших 14 днів після укладання договору від нього все ще можна відмовитися. Про це йдеться в Законі України «Про споживче кредитування». Щоб позбутися статусу боржника та відмовитися від позики потрібно:

подати письмову заяву до банку чи іншої фінустанови, із відмовою від кредиту, що повинна містити ваше ПІБ, інформацію про договір, актуальну дату та особистий підпис;

повернути взяті в кредит кошти, а також відсотки, які вже встигли накопичитися за час користування ним.

Якщо відмова від кредиту оформлена правильно та вчасно, банк не має права відмовити у скасуванні договору. Також із вас не повинні вимагати сплати якихось додаткових відсотків чи штрафів.

Коли відмова від позики може не спрацювати?

Відмовити у скасуванні договору кредитування навіть якщо відповідну заяву було подано у термін до 14 днів, а кошти повернено у повному обсязі, можуть в таких випадках:

коли мова йде про кредит під заставу майна, наприклад квартири чи автомобіля;

іпотечний кредит;

в разі придбання товарів у розстрочку.

У цьому випадку відмовитися від кредиту буде не так просто. Хоча тут теж можливі варіанти.

Як відмовитися від кредиту, якщо сплив 14 денний термін?

Кредит було оформлено понад 2 тижні тому? Відмовитися від нього у повній мірі вже не вийде. Але є кілька способів покінчити з позикою або принаймні пом’якшити її умови, а саме:

погасити достроково – можна повернути взяті у кредит кошти раніше, ніж обумовлено в договорі, зекономивши таким чином на відсотках;

рефінансувати – якщо у певний момент умови кредитування стали для клієнта не вигідними, можна звернутися до іншої фінустанови, яка перекредитує борг на власних, ймовірно більш вигідних умовах.

Таким чином українці можуть вибратися з «боргової ями» значно швидше та з мінімальними втратами.