В Україні різко впали ціни на оренду квартир: що трапилося і чи буде вартість ще нижчою?

Від початку війни ціни на нерухомість в Україні дуже змінилися. Логічно, що в більш віддалених регіонах від фронту вони подорожчали, а в наближених — навпаки. Проте, війна триває вже три роки й навіть у цьому питання виникла якась стабільність. Левова частка українців виїхали за кордон, багато громадян почали отримувати компенсації за знищене майно й купувати власні квартири. Власне й ціна на оренду почала поступово знижуватися. Й не лише на сході, півдні, чи півночі, а в центрі й на заході. Наприклад, найбільше подешевшала оренда у Дніпрі та Луцьку — одразу на 12%. Пропонуємо подивитися, яка ситуація в інших містах.

Абсолютно у кожному місті житло стало доступнішим

Якщо порівнювати квітень з кінцем зими, то наразі ситуація наступна. На 11% подешевшала оренда в Одесі. У Полтаві на 9%, у Вінниці на 8%, Львові, Івано-Франківську на 7%, а в Ужгороді й Києві на 3%.

Загалом середня вартість однокімнатних квартир в Україні коливається від 4000 до 18000 гривень. Найдешевші квартири у Миколаєві. Далі йде Кропивницький. Найдорожчі в Ужгороді. На другому місці Київ — в середньому 17 000 гривень й на третьому місці Львів — в середньому 16 500 гривень.

Експерти не можуть спрогнозувати, чи зменшуватимуться ціни й надалі. Кажуть, що все залежить від попиту, ситуації в країні та інтенсивності бойових дій. Саме через війну неможливо спрогнозувати, якою картина буде вже через кілька днів.

Чи варто при оренді житла укладати договір?

Юристи кажуть, що у теперішній час — це обовʼязково. Все через велику кількість афер, коли шахраї здають людям чуже житло, беруть гроші й зникають. Щоб захистити себе, потрібно працювати виключно через договір. В договорі потрібно прописати всі права та обовʼязки кожної зі сторін.

“У разі безготівкової оплати зберігайте виписки або квитанції. Оплачуючи готівкою, складіть додаток до договору або акт прийому-передачі довільної форми або розписку“, – радять спеціалісти.