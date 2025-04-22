В который раз рекордно подорожал популярный овощ: чего еще ожидать от цен в ближайшее время?

В последние годы в Украине наблюдаются сильные ценовые качели. Стоимость некоторых продуктов могла резко изменяться в течение суток, и такое могло наблюдаться по несколько раз в месяц. Вот и снова, еще раз резко подорожал картофель. Сейчас средняя его стоимость колеблется в пределах 32-43 гривны за килограмм. Это значительно дороже, чем в конце зимы и на 30% дороже, чем в это время прошлого года. Эксперты говорят, что на это есть ряд причин и в первую очередь это минимальные запасы у фермеров. То есть предложения становится меньше, в то время как спрос не меняется и соответственно цены ползут вверх.

Подобная ситуация уже была

В этом году уже наблюдались подобные ценовые колебания, которые касались именно картофеля. Однако закончились они понижением цен на этот овощ, ведь люди резко перестали его покупать. Пока эксперты говорят, что сценарий частично может повториться. Также старый картофель вскоре может немного подешеветь, когда на полках супермаркетов начнет появляться новый урожай. В то же время, на резкое снижение цен все равно надеяться не стоит. Сейчас действительно тот сезон и период, когда качественного старого картофеля у фермеров осталось слишком мало. Он или испорчен, или его просто маловато. Так что уменьшать на него цену им нет никакого смысла, ведь речь о таком количестве, которое точно раскупят.

Более того, дефицит картофеля в этот период настолько велик, что традиционно на полках можно увидеть импортный продукт, преимущественно из Польши. Однако, как отмечают эксперты, польский картофель по цене ничем не будет отличаться от украинского.

Что будет с ценами на другие овощи?

Другие овощи пока остаются более стабильными, хотя ценовые колебания время от времени затрагивают и морковь, лук и т.д. Эксперты говорят, что немного подешевеет все с приходом нового урожая. А пока придется мириться с теми ценами, которые есть или искать где дешевле. На рынках, кстати, часто можно купить овощи дешевле, чем в супермаркетах.