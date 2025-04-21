Погода в травні здивує українців: до чого готуватися вже зараз

Після аномально теплого березня та квітневого похолодання зі снігом, українців знову цікавить прогноз погоди на травень. Зокрема, чи варто очікувати на заморозки в останній місяць весни. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха відповіла на це запитання.

Чи завітають заморозки у травні та що буде з погодою наприкінці квітня

За словами Наталії Птухи, заморозки у травні в Україні – це не рідкість, в архівних даних зафіксовані навіть випадки заморозків у червні.

Заморозки у травні можливі, але не гарантовані.

Виключати їх повністю поки не можна.

Надійні прогнози можливі на тиждень-10 діб вперед.

З 26-27 квітня очікується похолодання.

Температура знизиться на 5-10 градусів.

Синоптикиня зазначила, що хоча не можна з упевненістю прогнозувати заморозки на весь травень, повністю виключати їхню ймовірність поки зарано. Більш точні прогнози можливі лише на найближчий тиждень-десять днів.

Вона також попередила про зміну погодних процесів наприкінці квітня. З 26-27 числа очікується похолодання, пов’язане зі зміною потоків повітря з південних на північно-західні. Це призведе до поступового зниження температури на 5-10 градусів порівняно з поточною. Якщо зараз вдень може бути +20 – +26, то ближче до кінця місяця очікується +10 – +15 градусів.

Погода наприкінці квітня та чого чекати далі

Наталія Птуха уточнила, що похолодання наприкінці квітня супроводжуватиметься хмарністю та опадами. За таких умов нічні заморозки поки не прогнозуються. Проте, синоптики будуть уточнювати прогнози, оскільки до ймовірних заморозків у травні ще близько 10 днів.

Вона також нагадала, що коливання температури є нормальним явищем для весняного періоду. Не буває так, щоб весь час трималася однакова температура, а потім тільки зростала. До 25 квітня в Україні збережеться стабільно тепла погода, а потім температура трохи знизиться.

Таким чином, хоча конкретного прогнозу про заморозки у травні 2025 року поки немає, синоптики не виключають їхню можливість, посилаючись на історичні дані. Варто стежити за оновленнями прогнозів ближче до кінця квітня.