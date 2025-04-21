Погода в мае удивит украинцев: к чему готовиться уже сейчас

После аномально теплого марта и апрельского похолодания со снегом, украинцев снова интересует прогноз погоды на май. В частности, стоит ли ожидать заморозков в последний месяц весны. Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ответила на этот вопрос.

Придут ли заморозки в мае и что будет с погодой в конце апреля

По словам Натальи Птухи, заморозки в мае в Украине – это не редкость, в архивных данных зафиксированы даже случаи заморозков в июне.

Заморозки в мае возможны, но не гарантированы.

Исключать их полностью пока нельзя.

Надежные прогнозы возможны на неделю-10 суток вперед.

С 26-27 апреля ожидается похолодание.

Температура снизится на 5-10 градусов.

Синоптик отметила, что хотя нельзя с уверенностью прогнозировать заморозки на весь май, полностью исключать их вероятность пока рано. Более точные прогнозы возможны лишь на ближайшую неделю-десять дней.

Она также предупредила об изменении погодных процессов в конце апреля. С 26-27 числа ожидается похолодание, связанное со сменой потоков воздуха с южных на северо-западные. Это приведет к постепенному снижению температуры на 5-10 градусов по сравнению с текущей. Если сейчас днем может быть +20 – +26, то ближе к концу месяца ожидается +10 – +15 градусов.

Погода в конце апреля и чего ждать дальше

Наталья Птуха уточнила, что похолодание в конце апреля будет сопровождаться облачностью и осадками. При таких условиях ночные заморозки пока не прогнозируются. Однако, синоптики будут уточнять прогнозы, поскольку до вероятных заморозков в мае еще около 10 дней.

Она также напомнила, что колебания температуры является нормальным явлением для весеннего периода. Не бывает так, чтобы все время держалась одинаковая температура, а потом только росла. До 25 апреля в Украине сохранится стабильно теплая погода, а затем температура немного снизится.

Таким образом, хотя конкретного прогноза о заморозках в мае 2025 года пока нет, синоптики не исключают их возможность, ссылаясь на исторические данные. Стоит следить за обновлениями прогнозов ближе к концу апреля.