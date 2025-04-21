Украинцам посоветовали отказаться от популярного гаджета: последствия могут быть серьезными

Украинским водителям настоятельно рекомендуют отказаться от использования видеорегистраторов в своих автомобилях на период действия военного положения. Причина заключается в высоком риске случайно зафиксировать на видео объекты, связанные с военной деятельностью, что может иметь серьезные правовые последствия.

Риски использования видеорегистраторов во время военного положения

Хотя в украинском законодательстве отсутствует прямой запрет на использование видеорегистраторов, эксперты портала Юристи.ua отмечают значительные риски для водителей в текущих условиях.

Что нельзя снимать и какие последствия:

Военных и их передвижения.

Военную технику.

Оборонительные объекты и сооружения.

Блокпосты.

Случайная съемка этих объектов может привести к привлечению к уголовной ответственности.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркивает, что фиксация на видео военных или объектов, связанных с обороной страны, может стать основанием для уголовного преследования. Он также упоминает о возможном существовании приказа главкома ВСУ относительно ограничений использования видеорегистраторов, хотя официально этот документ не публиковался.

Советы юристов: как избежать неприятностей

Юрист Назар Босак советует водителям даже в выключенном состоянии не оставлять видеорегистратор на видном месте в автомобиле. Это поможет избежать лишних вопросов и возможных недоразумений с представителями правоохранительных органов или военными на блокпостах.

Эксперты соглашаются, что если ваш видеорегистратор был включен, но не зафиксировал никаких военных объектов, доказать отсутствие правонарушения возможно. Однако, для полной безопасности и минимизации рисков, лучшим вариантом является полный отказ от использования видеорегистратора на период действия военного положения в Украине. Эта рекомендация обусловлена необходимостью защиты информации, важной для безопасности государства.

Стоит отметить, что похожие ограничения вводятся и в других странах. Например, в Польше начал действовать новый дорожный знак, прямо запрещающий фотографирование и съемку на видео воинских частей и объектов критической инфраструктуры.