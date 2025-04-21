Українцям порадили відмовитися від популярного гаджета: наслідки можуть бути серйозними

Українським водіям наполегливо рекомендують відмовитися від використання відеореєстраторів у своїх автомобілях на період дії воєнного стану. Причина полягає у високому ризику випадково зафіксувати на відео об’єкти, пов’язані з військовою діяльністю, що може мати серйозні правові наслідки.

Ризики використання відеореєстраторів під час воєнного стану

Хоча в українському законодавстві відсутня пряма заборона на використання відеореєстраторів, експерти порталу Юристи.ua наголошують на значних ризиках для водіїв у поточних умовах.

Що не можна знімати та які наслідки:

Військових та їхні пересування.

Військову техніку.

Оборонні об’єкти та споруди.

Блокпости.

Випадкове знімання цих об’єктів може призвести до притягнення до кримінальної відповідальності.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслює, що фіксація на відео військових або об’єктів, пов’язаних з обороною країни, може стати підставою для кримінального переслідування. Він також згадує про можливе існування наказу головкома ЗСУ щодо обмежень використання відеореєстраторів, хоча офіційно цей документ не публікувався.

Поради юристів: як уникнути неприємностей

Юрист Назар Босак радить водіям навіть у вимкненому стані не залишати відеореєстратор на видному місці в автомобілі. Це допоможе уникнути зайвих питань та можливих непорозумінь з представниками правоохоронних органів або військовими на блокпостах.

Експерти погоджуються, що якщо ваш відеореєстратор був увімкнений, але не зафіксував жодних військових об’єктів, довести відсутність правопорушення можливо. Однак, для повної безпеки та мінімізації ризиків, найкращим варіантом є повна відмова від використання відеореєстратора на період дії воєнного стану в Україні. Ця рекомендація зумовлена необхідністю захисту інформації, важливої для безпеки держави.

Варто зазначити, що схожі обмеження запроваджуються і в інших країнах. Наприклад, у Польщі почав діяти новий дорожній знак, що прямо забороняє фотографування та знімання на відео військових частин та об’єктів критичної інфраструктури.