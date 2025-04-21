У украинских автовладельцев есть время до 1 мая: дальше может быть ощутимый штраф

Для украинцев, которые продавали свои автомобили в прошлом году, есть важная информация от Государственной налоговой службы. Налоговики напомнили о сроках уплаты налогов и подачи декларации о доходах от продажи движимого имущества. Не все сделки облагаются налогом одинаково, а сумма зависит от количества продаж за год и типа транспортного средства.

Сколько налога платить за продажу авто и от чего это зависит

Ставка налога при продаже автомобиля зависит от нескольких факторов, главные из которых – это количество сделок, совершенных в течение отчетного года, и категория транспортного средства.

Продажа легкового авто, мопеда, мотоцикла: Первая продажа за год: 0% Вторая продажа за год: 5% Третья и последующие продажи за год: 18%



Продажа грузовика, трактора, автобуса, спецтехники:

Первая и вторая продажа за год: 5% Третья и последующие продажи за год: 18%



Налог рассчитывается от цены, указанной в сделке купли-продажи. Важно, что эта цена не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного транспортного средства. Дополнительно к основному налогу взимается военный сбор, который составляет 5%.

Когда нужно отчитаться и уплатить налоги государству

Владельцы автомобилей, которые продали свое движимое имущество, имеют возможность оплатить причитающиеся налоги сразу во время процедуры переоформления транспортного средства в соответствующем сервисном центре. Это самый удобный способ выполнить свои налоговые обязательства.

Если же налог не был уплачен при переоформлении, физическое лицо обязано самостоятельно определить сумму налогового обязательства. Для этого необходимо включить доходы от продажи транспортного средства в годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах. Подать такую декларацию нужно до 1 мая года, следующего за отчетным. Например, если вы продавали автомобиль в 2024 году, декларацию нужно подать до 1 мая 2025 года.

После подачи декларации, уплатить начисленную сумму налога и военного сбора необходимо до 1 августа того же года, следующего за отчетным. То есть, за доходы 2024 года уплатить налоги нужно до 1 августа 2025 года.

Стоит отметить, что украинцы имеют возможность продать свой автомобиль также через приложение «Дія». При перерегистрации транспортного средства через «Дію» выдаются номерные знаки с серией DI.