В українських автовласників є час до 1 травня: далі може бути відчутний штраф

Для українців, які продавали свої автомобілі минулого року, є важлива інформація від Державної податкової служби. Податківці нагадали про терміни сплати податків та подання декларації про доходи від продажу рухомого майна. Не всі угоди оподатковуються однаково, а сума залежить від кількості продажів за рік та типу транспортного засобу.

Скільки податку платити за продаж авто та від чого це залежить

Ставка податку при продажу автомобіля залежить від кількох факторів, головні з яких – це кількість угод, здійснених протягом звітного року, та категорія транспортного засобу.

Продаж легкового авто, мопеда, мотоцикла: Перший продаж за рік: 0% Другий продаж за рік: 5% Третій і наступні продажі за рік: 18%

Продаж вантажівки, трактора, автобуса, спецтехніки: Перший та другий продаж за рік: 5% Третій і наступні продажі за рік: 18%



Податок розраховується від ціни, зазначеної в угоді купівлі-продажу. Важливо, що ця ціна не може бути нижчою за середню ринкову вартість аналогічного транспортного засобу. Додатково до основного податку стягується військовий збір, який становить 5%.

Коли потрібно відзвітувати та сплатити податки державі

Власники автомобілів, які продали своє рухоме майно, мають можливість сплатити належні податки одразу під час процедури переоформлення транспортного засобу у відповідному сервісному центрі. Це найзручніший спосіб виконати свої податкові зобов’язання.

Якщо ж податок не був сплачений під час переоформлення, фізична особа зобов’язана самостійно визначити суму податкового зобов’язання. Для цього необхідно включити доходи від продажу транспортного засобу до річної податкової декларації про майновий стан і доходи. Подати таку декларацію потрібно до 1 травня року, що настає за звітним. Наприклад, якщо ви продавали автомобіль у 2024 році, декларацію потрібно подати до 1 травня 2025 року.

Після подання декларації, сплатити нараховану суму податку та військового збору необхідно до 1 серпня того ж року, що настає за звітним. Тобто, за доходи 2024 року сплатити податки потрібно до 1 серпня 2025 року.

Варто зазначити, що українці мають можливість продати свій автомобіль також через застосунок “Дія”. При перереєстрації транспортного засобу через “Дію” видаються номерні знаки із серією DI.