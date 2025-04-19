Пенсионерам дали 10 дней на важное сообщение: что надо знать, чтобы избежать проблем

20Украинские пенсионеры имеют определенные обязательства перед Пенсионным фондом Украины (ПФУ), о которых стоит помнить, чтобы избежать неприятностей. В частности, существует правило, которое требует сообщать об определенных изменениях в своей жизни в течение десяти дней. Невыполнение этого требования может привести к лишним выплатам, которые впоследствии придется возвращать государству.

О чем именно нужно сообщать и почему это важно

Согласно части 2 статьи 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсионеры обязаны информировать органы ПФУ об изменениях, влияющих на размер или порядок получения пенсии.

Что нужно сообщить ПФУ в течение 10 дней:

Трудоустройство на работу

Увольнение с работы

Регистрация предпринимательской деятельности

Прекращение предпринимательской деятельности

Неуведомление или несвоевременное уведомление о таких фактах приводит к тому, что ПФУ может продолжать выплачивать пенсию в размере, рассчитанном для неработающего пенсионера. Это считается незаконной переплатой, и по закону эти средства подлежат обязательному возврату в бюджет Пенсионного фонда.

Как и куда подать необходимую информацию

Уведомить ПФУ о дате трудоустройства, увольнения или прекращения предпринимательской деятельности можно, подав соответствующее заявление и документы, подтверждающие эти сведения. К таким документам относятся, например, приказ или распоряжение о принятии/увольнении с работы, трудовая книжка с соответствующей записью, гражданско-правовой договор и т.п.

Подать заявление можно несколькими способами: лично обратившись в отдел обслуживания граждан ПФУ, или же в режиме онлайн. Для подачи заявления онлайн можно воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua) или Единым государственным вебпорталом электронных услуг «Портал Дія», используя квалифицированную электронную подпись.