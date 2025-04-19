Пенсіонерам дали 10 днів на важливе повідомлення: що треба знати, щоб уникнути проблем

Українські пенсіонери мають певні зобов’язання перед Пенсійним фондом України (ПФУ), про які варто пам’ятати, щоб уникнути неприємностей. Зокрема, існує правило, яке вимагає повідомляти про певні зміни у своєму житті протягом десяти днів. Невиконання цієї вимоги може призвести до зайвих виплат, які згодом доведеться повертати державі.

Про що саме потрібно повідомляти та чому це важливо

Згідно з частиною 2 статті 16 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пенсіонери зобов’язані інформувати органи ПФУ про зміни, що впливають на розмір або порядок отримання пенсії.

Що потрібно повідомити ПФУ протягом 10 днів:

Працевлаштування на роботу

Звільнення з роботи

Реєстрація підприємницької діяльності

Припинення підприємницької діяльності

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про такі факти призводить до того, що ПФУ може продовжувати виплачувати пенсію у розмірі, розрахованому для непрацюючого пенсіонера. Це вважається незаконною переплатою, і за законом ці кошти підлягають обов’язковому поверненню до бюджету Пенсійного фонду.

Як та куди подати необхідну інформацію

Повідомити ПФУ про дату працевлаштування, звільнення або припинення підприємницької діяльності можна, подавши відповідну заяву та документи, що підтверджують ці відомості. До таких документів належать, наприклад, наказ або розпорядження про прийняття/звільнення з роботи, трудова книжка із відповідним записом, цивільно-правовий договір тощо.

Подати заяву можна кількома способами: особисто звернувшись до відділу обслуговування громадян ПФУ, або ж у режимі онлайн. Для подання заяви онлайн можна скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua) або ж Єдиним державним вебпорталом електронних послуг “Портал Дія”, використовуючи кваліфікований електронний підпис.