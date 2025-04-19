Інтернет “літатиме”: як миттєво покращити сигнал Wi-Fi у вашому домі

Швидкість інтернету зростає шаленими темпами, і ми звикли отримувати все миттєво – від перегляду відео у високій якості до завантаження великих файлів. Проте, навіть маючи найшвидший тариф, можна стикнутися з проблемою повільного інтернету вдома. Часто причина криється не у провайдері, а у слабкому сигналі Wi-Fi, особливо якщо ви живете у старому будинку.

Чому в старих будинках “слабкий” Wi-Fi та де поставити роутер

Основною причиною слабкого сигналу Wi-Fi у будинках, збудованих до 2000-х років, є їхня конструкція. Товсті цегляні або бетонні стіни та перекриття є значною перешкодою для радіохвиль, які розповсюджує ваш роутер. Навіть потужний маршрутизатор може “не пробити” такі перепони, що призводить до поганого покриття та низької швидкості інтернету в деяких кімнатах.

Щоб покращити сигнал, мережеві експерти радять оптимізувати розташування роутера. Уникайте розміщення його біля товстих стін, у кутах кімнат та поблизу металевих предметів, оскільки вони поглинають або відбивають сигнал. Ідеальне місце для роутера – якомога ближче до центру вашого будинку. Розміщуйте його на відкритому просторі, не ховайте у шафи та піднімайте над підлогою – наприклад, на столі чи полиці. Таке розташування допоможе сигналу рівномірніше поширюватися по всіх кімнатах.

Інші способи “розігнати” Wi-Fi вдома

Окрім правильного розташування роутера, існують і інші пристрої, які можуть допомогти посилити сигнал Wi-Fi. Один з найпростіших варіантів – підсилювачі Wi-Fi (або репітери). Вони підключаються до електромережі в іншій частині будинку та повторюють сигнал вашого роутера, розширюючи зону покриття.

Якщо ж ви готові інвестувати у більш досконале рішення, варто розглянути Mesh Wi-Fi системи. Ці системи складаються з головного роутера та кількох компактних модулів-сателітів, які бездротово з’єднуються між собою. Стратегічно розміщені по всьому будинку, вони створюють єдину розширену мережу Wi-Fi, яка забезпечує потужне та стабільне покриття незалежно від розміру та планування вашого житла.

Як покращити сигнал Wi-Fi:

Розмістіть роутер ближче до центру будинку.

Уникайте товстих стін, кутів та металевих предметів.

Тримайте роутер на відкритому просторі, припіднятим над підлогою.

Розгляньте використання підсилювачів Wi-Fi або Mesh-систем.

Правильне налаштування та розташування обладнання може значно покращити якість вашого інтернет-з’єднання вдома.