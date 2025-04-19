Названы новые цены на газ и электричество с мая 2025 года

Для украинцев, похоже, май не принесет неожиданностей в платежках за коммунальные услуги. Тарифы на электроэнергию и природный газ с 1 мая 2025 года останутся на текущем уровне. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что сейчас в правительстве нет дискуссий по их повышению.

Сколько будем платить за свет и газ после 1 мая

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей остается фиксированной и составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Такой тариф был установлен правительством и, как заявляют официальные лица, не изменится как минимум в ближайшее время. Однако, с 1 мая 2025 года будет отменен специальный льготный тариф на электроэнергию для тех, кто использует электрическое отопление. Сейчас он составляет 2,64 грн/кВтч за первые 2000 кВтч в месяц.

Что касается тарифа на газ, то для бытовых клиентов «Нафтогаза» цена останется неизменной – 7,96 гривны за кубометр. Правительство продлило действие соответствующего постановления о фиксированном тарифе на газ до 31 октября 2025 года.

Ситуация на газовом рынке и прогнозы правительства

Несмотря на фиксированную цену от «Нафтогаза», на рынке газа для населения представлены и другие поставщики, которых насчитывается девять. Пять компаний предлагают как годовую фиксированную цену, так и месячную переменную. Еще четыре поставщика имеют только годовые тарифы. Стоимость кубометра газа в пределах годовых тарифов у разных поставщиков колеблется от 7,79 до 9,99 гривны. Месячная рыночная цена значительно вариативнее – от 8,46 до 20,99 гривны за кубометр.

В правительстве уверяют, что стоимость газа для населения в 2025 году не изменится. Даже если военное положение будет прекращено в ближайшее время, действующий закон запрещает повышение тарифа еще в течение полугода после этого. Чиновники считают повышение тарифа в этом году почти исключенным, если не будет сильного давления со стороны международных партнеров.