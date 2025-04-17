В Україні закрилося 5 популярних банків: їх майно вже розпродують з молотка

В Україні оголосили про закриття 5 банків, а їх активи поспіхом продають з молотка. Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), що власне й займається реалізацією власності збанкрутілих фінустанов. Також там додали, що початкова ставка, з якої стартуватимуть торги, наразі складає 224 млн грн.

Які банки закрилися?

Остаточно закрилися й вже віддали владу над своїми активами ФГВФО та Prozorro такі банки:

Мегабанк;

КСГ Банк;

Промінвестбанк;

Айбкос Банк;

МР Банк.

Торги почалися ще з понеділка 14 квітня і триватимуть до п’ятниці 18 квітня. Продажем активів займається Фонд гарантування вкладів, що власне й «посприяв» закриттю цих фінустанов.

Які активи виставили на продаж?

Серед активів ліквідованих ФГВФО банків на аукціон виставили:

права вимоги на кредити, загальна сума яких складає 119,1 млн грн;

нерухомість, земельні наділи та інші об’єкти власності – на 103,3 млн грн;

дебіторська заборгованість перед фінустановами – на 1,6 млн грн.

Скільки ФГВФО заробляє на закритих банках?

Як зазначила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай, лише у 2024 році з активів ліквідованих банків вдалося виручити 3,8 млрд грн. З них близько 40% – це кошти, отримані з продажу активів банків через Prozorro.

Керівниця Фонду зазначила, що попри суттєві ризики, попит на активи збанкрутілих банків просто шалений. Щоправда значну роль тут відіграє якість розпродуваних активів. За деякі з них покупці готові добряче поторгуватися.

Хто купує активи ліквідованих банків? За словами пані Ольги, покупцями зазвичай виступають українські інвестори. Саме завдяки ним такого роду майно зараз користується чималим попитом. Адже міжнародні інвестори через війну не ризикують купувати нерухомість, землю чи інше майно в Україні. Тим більше зв’язуватися з такими непевними активами, як права вимоги на кредити.