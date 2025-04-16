Доля дошкільної освіти під питанням: Чи зможуть українські садки пережити війну?

17Из-за войны в Украине существенно уменьшилось количество воспитанников детских садов. Сами же дошкольные учреждения оказались на грани закрытия. Почему так происходит и что в стране планируют делать с полупустыми садами и яслями?

Почему детские сады пустеют?

Многим украинцам, родившим детей еще в довоенный период, знакома «традиция» бронировать место в сад едва выйдя из родильного отделения. И действительно, еще несколько лет назад попасть в дошкольное заведение, не выстояв в очереди хотя бы несколько лет, было просто невозможно.

Сейчас все с точностью до наоборот. Директора и воспитатели готовы принимать сколько угодно детей, однако группы заполнены в лучшем случае наполовину. И дело здесь не только в снижении рождаемости.

Многие украинцы с началом войны эмигрировали в другие регионы или за границу. А некоторые просто боятся отпускать ребенка в садик из-за постоянных ракетных атак и прочих опасностей военного времени. Именно поэтому из работающих 8 812 детских дошкольных учреждений большинство имеет существенный недобор воспитанников. Более того, часть из них уже находится на грани закрытия.

Как решить вопрос простоя детских садов?

Сейчас по данным Минюста в Украине осталось около 750 тысяч дошкольников. Причем в ближайшее время их количество не увеличится. Даже наоборот, по прогнозам эспертов к 2027 году детей в возрасте до 6 лет в стране будет насчитываться всего 570 тысяч.

В связи с такой тенденцией в Минобразования предлагают три варианта действий, чтобы избежать закрытия и сохранить хотя бы помещения детсадов и яслей:

консервация, которая представляет собой сохранение помещений и всей собственности садов в неприкосновенном состоянии до момента, когда в них снова возникнет необходимость;

доукомплектация дошкольных учреждений еще младшими детьми – от 3 месяцев;

диверсификация детсадов и яслей, то есть их продажа или приватизация с последующим использованием (превращение в молодежные центры, детские кружки, библиотеки и т.п.).

Пока окончательного решения в Министерстве не приняли. Однако директора и работники дошкольных учреждений считают самым худшим вариантом консервацию. Ведь здания и материально-техническая база, без постоянного использования, очень быстро станут абсолютно непригодными. Так что этот вариант ничем не лучше окончательного закрытия заведения.