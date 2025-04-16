Гаряча пора для ТЦК: експерт пояснив можливість мобілізації студентів під час літніх канікул

В Україні знову продовжують воєнний стан, а з ним й мобілізацію аж до серпня. Це означає, що повістки як вручали, так і вручатимуть. Темпи мобілізації зменшувати не планують. Окрім цього, скасовують деякі види відстрочок. Наприклад, наразі вже проблемно оформити опікунство над близькими родичами з інвалідністю, особливо якщо в родині є не військовозобовʼязані особи, які могли б здійснювати догляд. Також, скасовано відстрочку для студентів, які отримують другу вищу освіту. Щодо тих, хто навчається у вищому закладі вперше, то вони мають відстрочку допоки діє їх студентський квиток і за умови, що вони навчаються на денній формі.

Влітку він теж діє

Дехто зі студентів захвилювався, чи дійсна відстрочка влітку. Юристи кажуть, що так. Під час будь-яких канікул студент залишається студентом. При цьому йому може прийти повістка і він зобовʼязаний зʼявитися в ТЦК для оновлення даних. Це стосується студентів різного віку, адже від 18 і до 60 років чоловіки вважаються військовозобовʼязаними. Якщо студент ігнорує повістку його можуть подати в розшук й навіть виписати штраф, тому не варто цим нехтувати.

У яких випадках студента можуть мобілізувати?

Мобілізація молодих людей все ж можлива, проте у дуже обмежених випадках. По-перше, якщо студент висловлює добровільне бажання вступити до лав ЗСУ. По-друге, якщо його з якихось причин відрахували з вищого навчального закладу. Тоді, звісно ж, він автоматично втрачає й відстрочку.

Також, попри те, що до 25 років начебто до війська не призивають та це може трапитися, якщо студент під час навчання пройшов військову кафедру. Він автоматично отримує звання офіцера й стає придатним до служби, навіть попри молодий вік.

Ще один важливий нюанс! Якщо студента було відраховано з одного навчального закладу й він вступив у інший, щоб продовжити навчання, то такі випадки вважаються законними. Попри те, що таким людям приходили повістки, вони подавали в суд, вигравали справу й знову отримували відстрочку.