Эксперты рассказали, как можно красиво заменить фразу «мне нужно в туалет»

Ежедневно в близком кругу общения или даже с посторонними людьми мы можем использовать слово «туалет». Например, «где здесь туалет», «мне нужно в туалет», «я отлучусь в туалет». Вроде бы и привычные фразы, однако филологи говорят, что их можно сделать немного красивее. Мол, украинский язык довольно многогранен и слово «туалет» можно заменить более вежливым и щекотливым.

«В украинском языке существуют более литературные и вежливые варианты, которые звучат более естественно и в то же время культурнее. Одним из таких слов является «уборная (вбиральня)», – говорят специалисты.

Это слово происходит от глагола наряжаться

Эксперты утверждают, что слово «туалет» заимствовано. А вот слово «уборная» чисто украинское и оно происходит от глагола «убираться». То есть приводить себя в порядок или ухаживать за собой. Соответственно, говоря, что вам нужно в туалет, вы как будто утверждаете о необходимости справить нужду. А вот когда говорите об уборной, то эта фраза может иметь другие смыслы. К примеру, что вам нужно к зеркалу, причесаться, поправить макияж и т.д. Это звучит более культурно и деликатно.

Также можно и вовсе не вспоминать слова «туалет», или «уборная». Достаточно сказать, что вам нужно отлучиться на минутку.

Какие еще слова исключительно украинские, а не заимствованные?

В украинском языке очень много слов, которые имеют исключительно украинские корни.

Например:

1. Слово «Оселя» является украинским, а жилье – заимствованным.

2. «Вогонь» – украинское слово, а камин – заимствован.

3. «Мати и батько» – украинские слова, а мама и папа заимствованы.

4. «Родина» – украинское, семья – заимствованная.

А еще такие слова, как «гай», «гомоніти», «струмок», «рушник», «чадо», «щемливо» и другие тоже исключительно украинского происхождения. В разговорном языке они звучат очень мелодично и красиво.