Какие доллары вам могут не обменять: проверьте купюры на наличие этих примет

НБУ запретил банкам не принимать старую валюту. В один момент такая проблема сохранялась в Украине. Старые и немного изношенные купюры не хотели принимать ни банки, ни тем более обменники. Пока с банками такой проблемы больше нет, а вот обменники и дальше не охотно принимают доллары старше 2006 года или имеющие хотя бы минимальные повреждения. В НБУ объяснили, в каких случаях отказать в обмене могут не только обменники, но и банки. Есть несколько причин и преимущественно речь об определенных внешних признаках. Проверьте сбережения на отсутствие этих признаков.

Разъяснение от НБУ

В НБУ объяснили, что обменять не удастся купюры, у которых поврежденные элементы дизайна. То есть они либо слишком стерты, либо порваны именно в тех местах, где есть важные цифровые комбинации. Такие доллары могут не принять, как и фальшивые купюры, которые не считывают специальные машинки.

Все остальные, старые и даже в пятнах купюры должны принимать, иногда с дополнительными условиями. К примеру, по условиям услуги инкассо, когда у вас примут поврежденные доллары, но не за полную их стоимость.

“Со всеми без исключения настоящими банкнотами кассиры банков и небанковских финучреждений должны совершать валютно-обменные операции. Кроме значительно изношенных или поврежденных“, – говорится в сообщении.

Что касается номинала и года, то в НБУ запретили банковским и небанковским учреждениям устанавливать какие-либо ограничения.

“Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым совершаются валютно-обменные операции. В частности это касается и совершения операций с банкнотами всех номиналов долларов США, которые выпускались Федеральной резервной системой с 1994 года и по сейчас“, — заявили в НБУ.

Если же какое-либо из учреждений нарушает эти правила, то следует писать жалобу в НБУ. Там обещают рассмотреть каждое обращение граждан.