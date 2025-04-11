В Украине рухнули цены на аренду: от 4 тыс. грн за однокомнатную квартиру

В ряде украинских городов начала стремительно снижаться стоимость аренды однокомнатных квартир. По состоянию на сегодняшний день цены упали на 3-12%. Таким образом, вполне комфортную и пригодную для жизни квартиру украинцы, в зависимости от региона, могут снять за сумму от 4 тыс. до 18,2 тыс. грн.

Как изменилась стоимость аренды по отношению к зарплате украинцев?

Как рассказали на одном из профильных порталов, за последние полгода жилье в Украине стало значительно более доступным. В частности, снизилось соотношение стоимости аренды к средней зарплате украинцев.

Хотя эта тенденция затронула не все регионы. Например, в западных областях, которые сейчас считаются наиболее безопасными, украинцам приходится платить за аренду более 50% своего дохода. И, напомним, речь идет именно об однокомнатных квартирах. Более дешевые варианты можно найти только в Черкассах и Хмельницком.

Тем временем в регионах, близких к линии фронта, арендная плата вполне приемлемая. В частности, в Одессе, Николаеве, Харькове и Запорожье на аренду жилья жители тратят лишь от 19% до 39% своего заработка (речь идет о среднем доходе украинца).

В каких городах Украины арендная плата упала больше всего?

Самое существенное удешевление аренды однокомнатных квартир эксперты рынка недвижимости зафиксировали в таких городах:

Одесса, Днепр, Ровно – на 12%;

Полтава – на 9%;

Винница – на 8%;

Львов, Ивано-Франковск – на 7%;

Ужгород и Киев – 3%.

Как видим, рекордное падение цен произошло в городах, которые в связи с военными угрозами считаются не слишком безопасными. В регионах, редко поддающихся обстрелам, цены на аренду изменились несущественно – всего на несколько процентов.

За какую сумму в Украине можно снять однокомнатную квартиру?

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине, по данным аналитиков рынка недвижимости, сейчас составляет от 4 тыс. до 18,2 тыс. грн. Дешевле всего снимать квартиру в Харькове – около 4 тыс. грн в месяц. Среди других городов с бюджетными ценами на жилье также:

Запорожье – около 5 тыс. грн;

Николаев – в среднем 6 тыс. грн;

Кропивницкий – 6,5 тыс. грн.

Рекордсменом по стоимости аренды уже не первый год является Ужгород – средняя арендная плата здесь составляет 18,2 тыс. грн. Влетит в копеечку съем квартиры и в таких городах:

Киев – 17 тыс. грн;

Львов – 16,7 тыс. грн;

Луцк – 15 тыс. грн.

Однако, несмотря на высокую арендную плату, в этих регионах украинцы могут чувствовать себя в относительной безопасности. Здесь редко бывают прилеты, а жизнь, даже в условиях войны, спокойная и размеренная.