Платіжка в поштові скриньці – пережиток минулого: Нафтогаз зробив важливе оголошення

Компанія Нафтогаз, що постачає блакитне паливо понад 90% побутових споживачів України, вкотре нагадала про переваги свого сервісу. Постачальник постійно тримає клієнтів в курсі всіх новин за допомогою оголошень на своєму офіційному сайті та сторінках у соціальних мережах. Тож і цього разу Нафтогаз нагадав споживачам про особливості сервісу компанії, які можуть значно спростити їм життя.

Друковані платіжки – це сива давнина

Днями Нафтогаз опублікував на своїй Facebook-сторінці пост, в якому нагадав про доступність інформації щодо стану рахунку. У публікації йдеться про те, що клієнтам не обов’язково чекати паперової квитанції, щоб дізнатися, скільки вони повинні заплатити за газ цього місяця і чи не мають боргів.

За словами постачальника, українці тепер можуть спокійно займатися своїми справами та не хвилюватися про отримання платіжки. Навіть знаходячись далеко від дому та не маючи доступу до своєї поштової скриньки, можна в будь-який момент переглянути свій баланс. Таким чином споживач не ризикує «залізти» в борги і отримати штраф за несплату послуг Нафтогазу.

Як переглянути стан свого рахунку у Нафтогазі онлайн?

Нафтогаз подбав про зручність своїх клієнтів, забезпечивши онлайн-доступ до цифрових копій платіжок. Переглянути стан свого рахунку можна навіть за допомогою звичайного смартфона:

у особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чат-ботах GASUA в месенджерах Telegram та Viber.

Надійним джерелом інформації про стан рахунку залишаються і старі-добрі паперові платіжки. Попри доступність онлайн-засобів перевірки рахунку, традиційні квитанції ніхто не відміняв.

Як оплатити рахунок за газ в кілька кліків?

Нафтогаз подбав не лише про зручність перевірки рахунку, але й про простоту системи оплати. Тут у споживачів також є кілька варіантів:

через особистий кабінет на my.gas.ua;

у чат-ботах GASUA в Telegram чи Viber;

на сайті gas.ua по номеру рахунку (можна без реєстрації).

Крім того заплатити за спожитий газ українці можуть у додатках популярних банків, наприклад Ощад24/7, Приват24 та інших. При цьому звичний для багатьох українців похилого віку спосіб оплати у банківському відділенні чи на пошті також залишається актуальним.